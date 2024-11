ธอส.เปิดให้ผู้ประกันตนยื่นกู้บ้านอยู่อาศัย เริ่ม 8 พ.ย.นี้

ตามที่กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดทำโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน 2567 วงเงิน 10,000 ล้านบาท ปล่อยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ 5 ปีแรก เพียง 1.59% ต่อปี ให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 33, 39 หรือ 40 ที่ต้องการซื้อ หรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ผ่อนคงที่นาน 5 ปี โดยให้ผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ สามารถยื่นขอสินเชื่อที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป ธอส. พร้อมเปิดให้ผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิ์ยื่นขอสินเชื่อทุกสาขาทั่วประเทศในวันเสาร์ 9 พฤศจิกายน 2567 และวันอาทิตย์ 10 พฤศจิกายน 2567 ตามเวลาทำการของสาขาที่อยู่ในห้าง รวมทั้งเปิดให้นัดวันยื่นขอสินเชื่อล่วงหน้าผ่าน Application : GHB ALL GEN และ GHB Buddy บน Line Application



นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธอส. เปิดเผยว่า ผู้ประกันตนมาตรา 40 จะต้องส่งเงินสมทบต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนเดือนที่ขอใช้สิทธิ์ วัตถุประสงค์การกู้เพื่อซื้อ หรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัย หลังจากวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา มีผู้ประกันตนลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ ผ่านทาง Application SSO Plus ของ สปส. เป็นจำนวนมาก จึงเชิญเข้ามายื่นขอสินเชื่อได้ตามระยะเวลาที่ระบุในหนังสือรับรองสถานะความเป็นผู้ประกันตน



ธอส. ยังเปิดให้นัดวันยื่นขอสินเชื่อตามวันและเวลาที่ตนเองสะดวก ทั้งนี้ต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองสถานะความเป็นผู้ประกันตน ผ่าน 2 ช่องทาง ประกอบด้วย (1) ช่องทาง Application : GHB ALL GEN เพียงดาวน์โหลด Application : GHB ALL GEN ผ่านระบบ IOS , Android และ Huawei จากนั้นเลือกแบนเนอร์โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน พ.ศ. 2567 กรอกข้อมูลของผู้ประกันตน โดยระบุสาขา วันและเวลาที่จะเข้ายื่นขอสินเชื่อ และ (2) GHB Buddy บน Line Application ด้วยการเพิ่มเพื่อน GHB Buddy พร้อมผูกบัญชีกับ GHB Buddy กดเลือกเมนูบริการพิเศษ เลือกโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน พ.ศ. 2567 กรอกข้อมูลของผู้ประกันตน ระบุสาขา วันและเวลาที่จะยื่นขอสินเชื่อ โดยผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิ์สามารถนัดวันยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้ (7 พ.ย.) เป็นต้นไป



ทั้งนี้ ผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจะได้รับสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ 5 ปีแรก เพียง 1.59% ต่อปี, ปีที่ 6 – 8 เท่ากับ MRR – 2.00% ต่อปี และปีที่ 9 จนถึงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ MRR – 0.50% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ย MRR ของ ธอส. ปัจจุบันเท่ากับ 6.545% ต่อปี) โดยโครงการดังกล่าวผู้ประกันตนสามารถขอสินเชื่อเพื่อซื้อ หรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ภายใต้วงเงินกู้โครงการสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท กรณีกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเงินงวดเพียง 3,400 บาท เท่านั้น! สำหรับวงเงินกู้ส่วนที่เกิน 2 ล้านบาท สามารถใช้อัตราดอกเบี้ยผลิตภัณฑ์อื่นของธนาคารได้ โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ G H Bank Call Center โทร.0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ Application : GHB ALL GEN และ www.ghbank.co.th