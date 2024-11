"แพทองธาร"ยินดี"โดนัลด์ ทรัมป์"หวนคืนเก้าอี้ ปธน.สหรัฐฯ

น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่าน X ว่า ขอแสดงความยินดีกับท่านประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ @realDonaldTrump และ สว. เจดี แวนซ์ @JDVance สำหรับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ



ดิฉันพร้อมทำงานร่วมกับท่าน ส่งเสริมความเป็นพันธมิตรระหว่างไทย-สหรัฐฯ ที่มีมาอย่างยาวนานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศ และความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก



I wish to congratulate President Donald Trump @realDonaldTrump and Senator JD Vance @JDVance for the victory in the U.S. Presidential election. I look forward to working with you to advance Thailand-U.S. long-standing alliance for the benefits of our peoples and prosperity in the Indo-Pacific region.