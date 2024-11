ผลศึกษาพบผู้หญิงไทย 40% มีอาการอ่อนเพลีย-เหนื่อยล้า หลังติดโควิดนานกว่า 4 สัปดาห์

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Thira Woratanarat ระบุว่า อ่อนเพลีย/เหนื่อยล้าหลังติดเชื้อโรคโควิด-19



ทีมวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ จากหลายมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เผยแพร่ผลการศึกษาเชิงสำรวจในผู้หญิงไทย จำนวน 142 คน ในช่วงตุลาคม 2022-มกราคม 2023



พบว่าราว 40% ที่ประสบปัญหามีอาการอ่อนเพลีย/เหนื่อยล้า หลังติดเชื้อโรคโควิด-19 มานานกว่า 4 สัปดาห์หรือนานกว่านั้น



งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร Iran J Nurs Midwifery Res เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2024 ที่ผ่านมา



Prevalence and Predictors of Fatigue among Thai Women after COVID-19 Infection. Iran J Nurs Midwifery Res. 4 September 2024.