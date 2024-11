เปิดให้ประชาชนเข้าชมเรือพระราชพิธีอย่างใกล้ชิด

เพจไทยคู่ฟ้า โพสต์ระบุว่า เปิดให้ประชาชนเข้าชมเรือพระราชพิธี อย่างใกล้ชิด



เรือพระที่นั่ง 4 ลำ

- เรือพระนั่งสุพรรณหงส์

- เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9

- เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช

- เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์



เรือคู่ชัก

- เรือเอกไชยเหินหาว

- เรือเอกไชยหลาวทอง



เรือรูปสัตว์ 8 ลำ เรียงลำดับเป็น 4 คู่ ดังนี้

- เรืออสุรวายุภักษ์และเรืออสุรปักษี

- เรือกระบี่ปราบเมืองมารและเรือกระบี่ราญรอนราพณ์

- เรือพาลีรั้งทวีปและเรือสุครีพครองเมือง

- เรือครุฑเหินเห็จและเรือครุฑเตร็จไตรจักร



ในวันอาทิตย์ที่ 3 พย.67 เวลา 08.00-16.00 น. ณ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือธนบุรี พร้อมทั้งเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และโบราณสถาน ในพื้นที่บริเวณอู่ทหารเรือธนบุรี



รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้



หลักจากวันที่ 3 - 15 พ.ย.2567

จะทยอยนำเรือกลับไปยังท่าวาสุกรี (ไม่เปิดสาธารณะ) และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี คลองบางกอกน้อย (เปิดให้เข้าชมตลอด/มีเรือพระที่นั่งทั้ง 4 เรือรูปสัตว์และเรือเอกไชย



คำแนะนำการเข้าชม

พิพิธภัณฑ์/โบราณสถาน และเรือพระราชพิธี ซึ่งจอด ณ อู่ทหารเรือธนบุรี

ตั้งแต่ 1-15 พ.ย.67



สำหรับประชาชนทั่วไป กำหนดให้เข้าชมได้ใน



วันจันทร์-พฤหัสบดี

08.30 -16.00

เข้าพื้นที่ ชมเรือฯ/ถ่ายรูป

เที่ยวชมโบราณสถาน/พิพิธภัณฑ์ ในพื้นที่ อู่ทหารเรือธนบุรี (มีวิทยากร)



จันทร์-พฤหัส

มีรอบ 13.30 - 16.00



วันศุกร์ 08.30 - 16.00

- ชมเรือ/ถ่ายรูป

(no) ไม่มีวิทยากร



วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.00 - 16.00

(no) ไม่มีวิทยากร

(no) ไม่เปิดพิพิธภัณฑ์/โบราณสถาน