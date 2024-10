เพจ Miss Grand International โพสต์ประกาศปลด แธ ซู เญียน หรือ แตแต มิสแกรนด์เมียนมา จากตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 2 MGI 2024 เนื่องจากมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม และกระทำผิดกฎขององค์กร โดยระบุว่า

OFFICIAL ANNOUNCEMENT

The Miss Grand International Organization has decided to revoke the title of 2nd Runner-Up from Miss Grand Myanmar 2024, Ms. Thae Su Nyein due to inappropriate behavior and actions that violated several regulations.