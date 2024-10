ดีอีเตือนยึดหลัก 4 ไม่ “ไม่กดลิงก์ ไม่เชื่อ ไม่รีบ ไม่โอน”

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคม เร่งป้องกันและปราบปรามการก่ออาชญากรรมออนไลน์ กรณีส่ง SMS แนบลิงก์หลอกลวง ซึ่งอาจเป็นช่องทางที่มิจฉาชีพใช้ติดตั้งระบบดึงข้อมูลส่วนบุคคล หรือดูดเงินในบัญชีของประชาชน โดยมาตรการป้องกันการส่ง SMS แนบลิงก์หลอกลวง



1. ลงทะเบียนผู้ส่งข้อความ (Sender Name) ใหม่ทั้งระบบ ภายในปี 2567 นี้ และลงทะเบียนใหม่ทุก ๆ ปี เพื่อให้สามารถระบุได้ว่า ผู้ให้บริการ และ ผู้ส่ง SMS คือใคร



2. สำหรับการส่ง SMS แนบลิงก์

- ผู้ส่งข้อความ (Sender Name) SMS แนบลิงก์ ต้องลงทะเบียนกับผู้ให้บริการเครือข่ายทุกครั้ง

- ต้องระบุรายละเอียดของข้อความและลิงก์ เพื่อให้ ผู้ให้บริการเครือข่าย ตรวจสอบลิงก์ ก่อนที่จะส่ง SMS ไปยังผู้ใช้บริการ



กรณีตรวจพบข้อความแนบลิงก์หลอกลวง ข้อความแนบลิงก์ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน ข้อความอื่นที่สามารถใช้เป็นช่องทางในการติดต่อถึงบุคคลอื่น เช่น ไอดี Line ตร. จะแจ้งผู้ให้บริการเครือข่ายยกเลิกสัญญาบริการกับผู้ส่งข้อความ (Sender Name) และผู้ให้บริการต้องแจ้งข้อมูลการลงทะเบียนของผู้ส่งข้อความแก่ทาง ตร. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ส่งข้อความต่อไป



ขอให้ประชาชนยึดหลัก 4 ไม่ “ไม่กดลิงก์ ไม่เชื่อ ไม่รีบ ไม่โอน” และตั้งข้อสังเกตว่าหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคาร ไม่มีนโยบายส่ง SMS ผ่านเบอร์โทรส่วนตัวถึงประชาชน หากมีข้อสงสัยสอบถามผ่านสายด่วน 1111 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง