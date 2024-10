ฝรั่งเศสบริจาคเงิน 100 ล้านยูโร ช่วยเหลือเลบานอน พร้อมเรียกร้องอิสราเอลหยุดยิง

สำนักข่าวซีเอ็นเอ็นรายงานว่า ประธานาธิบดีแอมานุเอล มาครง ของฝรั่งเศส แถลงต่อเวทีประชุมระดมเงินทุนสนับสนุนเลบานอน (International Conference in Support of Lebanon’s People and Sovereignty) ที่กรุงปารีส ในวันนี้ (24 ต.ค.) ว่า ฝรั่งเศสจะให้การช่วยเหลือด้านการบรรเทาทุกข์รวมมูลค่า 100 ล้านยูโร สำหรับเลบานอน เพิ่มเติมจากเงินทุนสนับสนุนด้านสิ่งของบรรเทาทุกข์จากสหประชาชาติ (ยูเอ็น) รวม 426 ล้านยูโร เพื่อจัดซื้อสิ่งบรรเทาทุกข์ เช่น เต็นท์พักแรมชั่วคราว อาหารสำหรับทารก การดูแลผู้บาดเจ็บและจัดหาอุปกรณ์การเรียนสำหรับนักเรียน



พร้อมกันนี้ นายมาครง ขอให้มีการทำข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกลุ่มฮิซบอลเลาะห์กับอิสราเอล ระบุว่าที่ผ่านมา มีชาวบ้านเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก อีกทั้งมีความเสียหายต่อทรัพย์สิน เช่น อาคารบ้านเรือนในหลายเมืองของเลบานอน การที่อิสรารเอลเดินหน้าโจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์จะไม่ทำให้การก่อการร้ายสิ้นสุดลงและไม่ทำให้เกิดความมั่นคงทั้งกับอิสราเอลและเลบานอน พร้อมแสดงความเป็นกังวลที่อิหร่าน ปลุกปั่นให้กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ เดินหน้าสู้รบกับอิสราเอลต่อไป ขณะที่ชาวบ้านหลายคนในเลบานอนเรียกร้องให้กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ไม่เข้าไปพัวพันกับการสู้รบในเขตฉนวนกาซาระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส



นอกจากนี้ นายมาครง แสดงความกังวลที่อิสราเอลยังคงเดินหน้าโจมตีในกรุงเบรุต ภาคใต้และท้องที่อื่นๆ ของเลบานอน มีชาวบ้านเสียชีวิตหลายราย



การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นตามการริเริ่มของนายมาครง มีตัวแทนระดับรัฐมนตรีจากกว่า 50 ประเทศ ตลอดถึงตัวแทนจากยูเอ็น และกลุ่มสหภาพยุโรป ร่วมประชุม แต่อิสราเอลไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม