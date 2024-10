รพ.กำแพงเพชร เปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จย่า เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

พญ.อังคณา อุปพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ และวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมี พว.เพ็ญกมล กุลสุ รองผู้อำนวยการกลุ่มด้านการพยาบาลกล่าวรายงาน โดยช่วงเช้า เป็นพิธีทางศาสนาทำบุญใส่บาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ พิธีถวายบังคมและกล่าวถวายราชสดุดี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หลังจากพิธีเปิดเสร็จสิ้น เป็นการรับชมวิดีทัศน์ภาพกิจกรรมการทำงานที่ผ่านมาของพยาบาล ทันตกรรม และสังคมสงเคราะห์ และมีการรับฟังการบรรยาย”ความภูมิใจในวิชาชีพ : Help them to help themselves จาก กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลกำแพงเพชร