สหรัฐฯ คว่ำบาตร 2 บริษัทจีน เอี่ยวผลิต-ขนส่งโดรนให้รัสเซียโจมตียูเครน

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ออกประกาศมาตาการคว่ำบาตรบริษัทจีน 2 แห่ง เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตและขนส่งโดรนให้กับรัสเซียใช้โจมตียูเครน และเตือนให้จีนและรัสเซียหยุดความร่วมมือทางทหาร



กระทรวงการคลังสหรัฐฯ เปิดเผยว่า บริษัทที่ถูกขึ้นบัญชีคว่ำบาตรคือเซียะเหมิน ลิมบาช แอร์คราฟท์ เอนจิน (Xiamen Limbach Aircraft Engine Co Ltd) ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องยนต์สำหรับขับเคลื่อนอากาศยานไร้คนขับพิสัยไกลรุ่นการ์ปิยา (Garpiya) ของรัสเซีย บริษัทอีกแห่งคือเรดเลอปุส เวคเตอร์ อินดัสตรี เซินเจิ้น (Redlepus Vector Industry Shenzhen Co Ltd) ซึ่งมีบทบาทในการขนส่งโดรน ซึ่งรัสเซียนำไปใช้โจมตีเป้าหมายทางทหารและพลเรือนในยูเครน ทำให้เกิดความสูญเสีย ทั้งทำลายโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ