"อัจฉริยะ"บุก สคบ.จี้เพิกถอนใบอนุญาต "The icon Group" ภายใน 2 วัน

ช่วงบ่ายที่ผ่านมา (15 ต.ค.) นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม เดินทางไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อยื่นหลักฐานต่อนายจิติภัทร์ บุญสม ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง โดยให้เวลา 2 วัน ในการเพิกถอนใบอนุญาตตลาดแบบตรง ของบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด ที่ทำธุรกิจไม่ตรงกับใบอนุญาต



นายอัจฉริยะ ระบุว่า ที่ต้องมาร้องในวันนี้เพราะ สคบ. เป็นนายทะเบียนรับจดทะเบียนให้กับบริษัท The icon Group ตั้งแต่ 2562 คนที่รับจดคือ เลขาธิการ สคบ. และ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ที่รับตำแหน่งในขณะนั้น ซึ่งในการจดทะเบียน The icon Group ได้จดทะเบียนตลาดแบบตรง ซึ่งบริษัทดำเนินการผิดกฎหมายมาตลอด ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 5 ปีแล้ว ซึ่งเลขาธิการและเจ้าหน้าที่มีอำนาจในการตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มีการจดทะเบียน แต่ทำไมจึงไม่มีการตรวจสอบ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัท The icon Group มีแผนการตลาดอ้างว่าขายสินค้าให้กับสมาชิกที่เป็นตัวแทนจำหน่าย แต่ความเป็นจริงระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทดังกล่าวเป็นลักษณะชักชวนให้มีการหาเครือข่ายมากกว่าการขายสินค้า ซึ่งบริษัทไม่ได้เน้นการขายสินค้า เพราะสินค้าไม่ได้เป็นที่ต้องการของตลาด และราคาแพง สิ่งที่บริษัททำคือหาเครือข่ายสมาชิก ซึ่งจะผิดตามมาตรา 19 และ มาตรา 46 ส่วนเจ้าหน้าที่จะมีความผิดตามมาตรา 39 มาตรา 18 มาตรา 40 และ มาตรา 42 ที่ไม่มีการตรวจสอบบริษัทไอคอนกรุ๊ปตั้งแต่จดทะเบียน และจะมีความผิดตามมาตรา 157 เจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่



ทางด้านนายจิติภัทร์ ระบุว่า ตอนนี้ตนได้รับเรื่องแล้ว และจะนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาว่าเข้าองค์ประกอบตามมาตรา 19 หรือไม่ และจะเสนอให้กับนายทะเบียนในการเพิกถอนใบอนุญาตอีกที โดยในวันพรุ่งนี้ได้มีการนัดหมาย "บอสพอล" มาให้ข้อมูล ส่วน "กันต์-มิน-แซม" นัดหมายมาในวันที่ 17 และ 18 ตุลาคม และจะเชิญบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่าย 10 บริษัท มาชี้แจงข้อเท็จจริง เมื่อได้ข้อเท็จจริงประกอบกับหลักฐานทั้งหมด คาดว่าจะนำเสนอนายทะเบียนเพิกถอนได้ โดยจะเร่งดำเนินการเพื่อให้ได้ข้อสรุป ภายในวันที่ 18 ตุลาคม



นายอัจฉริยะ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ทางตำรวจได้มีการระบุว่ามีผู้ต้องหา 6 คน และผู้ต้องหาได้ปรากฏต่อหน้าพนักงานสอบสวน ซึ่งยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหา และยังไม่มีการพิมพ์ลายนิ้วมือ จะตกเป็นผู้ต้องหาได้อย่างไร ซึ่งก็เข้าใจตำรวจ เพราะถ้าออกหมายจับไปแล้ว ยังสอบผู้เสียหายไม่เสร็จ และถ้าเกิน 48 วัน ก็ต้องปล่อยตัวตามสัญญาประกันเพราะสั่งฟ้องไม่ทัน ในส่วนของดีเอสไอ ก็ต้องรอพนักงานสอบสวนทำสำนวนให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะรับเรื่องได้ ซึ่งทาง สคบ.ต้องไปแจ้งความ The icon Group ที่ ปคบ. ในมาตรา 19 มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 50,000 บาท และ ปคบ.สามารถออกหมายจับได้เลย เพราะโทษตามมาตรา 19 มีโทษสูงกว่า 3 ปี ซึ่งหลักฐานที่ตนมามอบให้วันนี้ มีทั้งหนังสือที่ทางบริษัทจดทะเบียนกับเลขาฯ สคบ. แผนการตลาดของ The icon Group เรทการขายสินค้า และเอกสารอื่นๆ ซึ่งเชื่อว่าสามารถเอาผิดได้