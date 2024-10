สธ.รณรงค์ "วันล้างมือโลก" ย้ำหลัก 7 ขั้นตอนล้างมือลดเสี่ยงโรค

สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างความตระหนักให้ประชากรทั่วโลกล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายมีประสิทธิภาพและเสียค่าใช้จ่ายน้อยในการป้องกันโรคติดต่อ รวมทั้งเป็นวิธีที่ง่ายในการให้ประชาชนปฏิบัติให้เป็นพฤติกรรมสุขภาพและเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญในการป้องกันและหยุดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่มีประสิทธิภาพ



คำขวัญวันล้างมือโลก ประจำปี 2567 คือ "มือสะอาดสำคัญอย่างไร Why are clean hands still important?" กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญชวน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ประสานพลังความร่วมมือร่วมรณรงค์การล้างมือที่ถูกวิธีด้วยน้ำและสบู่ให้ถูกวิธี 7 ขั้นตอน ซึ่งการล้างมือเป็นมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ เสียค่าใช้จ่ายน้อย และสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้ดี ประชาชนทุกกลุ่มวัยจึงควรมีสุขอนามัยที่ดี โดยภาครัฐ และภาคเอกชน ต้องร่วมกันสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญของการจัดจุดบริการล้างมือในพื้นที่สาธารณะ



แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมการล้างมือทั่วประเทศของกรมอนามัย ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 1 ถึง 31 ตุลาคม 2566 จำนวน 12,963 ราย พบว่าช่วงอายุ 25 - 54 ปี ล้างมือมากที่สุด หรือร้อยละ 61.91 ประชาชนมีการล้างมือทุกครั้งมากที่สุด หลังสัมผัสสิ่งสกปรก เช่น น้ำมูก น้ำลาย ขยะ หรือร้อยละ 96.10 รองลงมา คือ หลังจากออกจากห้องส้วม หรือร้อยละ 95.71 ถัดมา คือ ก่อนเตรียม ปรุง ประกอบอาหาร หรือร้อยละ 89.93



โดยส่วนใหญ่มีการล้างมือด้วยน้ำและสบู่มากที่สุด หรือร้อยละ 91.04 รองลงมา คือ ใช้แอลกอฮอล์เจล หรือร้อยละ 45.97 และทราบวิธีการล้างมือที่ถูกต้องว่ามี 7 ขั้นตอน ถึงร้อยละ 80.73 รวมถึงช่องทางการรับทราบวิธีการล้างมือที่ถูกต้องมากที่สุด คือ โปสเตอร์ ร้อยละ 58.11 รองลงมาคือ โทรทัศน์ ร้อยละ 51.44 และเฟซบุ๊ก ร้อยละ 48.12 และได้ทราบวิธีการล้างมือจากเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข การประชุม อบรม ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เป็นต้น



กรมอนามัย ขอให้ประชาชนตระหนักถึงการล้างมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง ยึดหลักล้างมือ 7 ขั้นตอน "2 ก่อน 5 หลัง" ล้างมือ 2 ก่อน คือ ล้างมือก่อนทำอาหารและรับประทานอาหาร ล้างมือ 5 หลัง คือ หลังเข้าห้องส้วม หยิบจับ สิ่งสกปรก เยี่ยมผู้ป่วย สัมผัสหรือเล่นกับสัตว์ และหลังกลับมาจากนอกบ้าน โดยการล้างมือที่ถูกวิธีด้วยน้ำและสบู่ 7 ขั้นตอน ทุกขั้นตอนทำ 5 ครั้ง สลับกันทั้ง 2 ข้าง และมุ่งเน้นให้มีการรณรงค์ล้างมือในที่สาธารณะ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน วัด หน่วยงานราชการ ศูนย์การค้า ศูนย์อาหารตลาดสด ฯลฯ เพื่อเป็นการกระตุ้น ส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ และประชาชน หันมาสนใจการล้างมือควรล้างให้ถูกวิธีและกระทำบ่อยๆ ให้เป็นนิสัย เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของตัวเรา