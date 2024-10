“พิชัย จาวลา”โพสต์แจงแล้ว เอี่ยว“ดิไอคอนกรุ๊ป”อย่างไร

พิชัย จาวลา นักธุรกิจชื่อดัง เจ้าของเครือโรงแรม B2 โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า สวัสดีครีบ จากที่เป็นกระแสอยู่ช่วงนี้ ผมขอชี้แจงดังนี้



เริ่มจากมีท่านนึงแนะนำให้ผมรู้จักคุณ พอล พอได้คุยกันยาวๆ แล้ว ผมกลับมาคิดดูผมก็เห็นโอกาส ที่จะได้ช่วยคนเดือดร้อนที่มีอยู่รอบตัวผมทั้งวงในวงกลางวงนอก จากเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองมากๆ ผมก็เลยขอคุณพอลว่า เอางี้ icon มี facility ที่ดีมาก ทั้งระบบหลังบ้าน บุคลากรที่จะให้ความรู้การเรียนการสอนonline ฯลฯ ถ้าจะให้ผมร่วม ผมขอเชิญชวนคนที่ไม่มีเงิน ไม่มีความรู้ ไม่รู้จะหารายได้เพิ่มอย่างไร แต่มีความขยันตั้งใจเข้ามา โดยทาง icon จะต้องดูแลคนเหล่านั้นอย่างดี เสมือน Vip ที่ลงทุนเยอะๆ แต่คนที่ผมชวนเข้ามาจะไม่ลงทุนเกิน 2500 บาทเท่านั้น ซึ่งเป็นฐานต่ำสุด คุณ ok ไหม ถือว่าทำเพื่อช่วยคน ซึ่งคุณพอลก็ ok ทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข



ยังไม่พอ ผมยังต้องการหลักประกันเพิ่ม โดยส่งน้องสาวผมเองเข้าไปเรียนรู้เพื่อจะได้ดูแลคนของเราเอง ว่าพอชวนคนเข้าไปแล้ว จ่าย 100 บาท เพื่อเรียน 3 วัน จะต้องไม่โน้มน้าวให้เขาเหล่านั้นลงทุนหลักหมื่นหลักแสน ต้องให้เริ่มแค่ 2500 เท่านั้น คุณพอลก็ok อีกว่า เอาที่ผมสบายใจ ได้ทุกอย่าง



ยังไม่พอ ผมพูดเสมอว่าทำอะไรต้องมี control ผมก็ลงline@ Pichai- Rani ไว้ข้างล่างclip ด้วย พร้อม qr และให้สัมภาษณ์ไป 1 ครั้ง คนเข้ามา ไม่เกิน 3-40 คนที่จ่าย 100 บาทเข้าไปเรียน และไปต่อด้วยการจ่าย 2500 อยู่ไม่ถึง10 คน ทุกคนตั้งใจเรียนหาความรู้ และได้รับการปฏิบัติอย่างดี ตามที่ได้รับสัญญามา และคนเหล่านั้นก็ขอบคุณผมและน้องสาวทุกคน ไม่มีใครเสียหายเลยครับ



ผมเป็นคนที่มองหาโอกาสที่จะช่วยคนเดือดร้อนมาตลอด แต่ผมไม่มีความรู้เรื่อง online จนมาเจอที่นี่ ผมอยากใช้ประโยชน์จาก facility ของเขา ผมเห็นแล้วเสียดาย คล้ายๆ อยากชวนคนธรรมดาๆ มาใช้ facility ของ รร.หรู โดยให้พนักงานดูแลดีๆ แบบให้เกียรติ ถามเจ้าของว่า ok ไหม เขาก็ยอม เขาให้เกียรติผมมาก ผมก็คิดว่า เอาซิ จะเสียหายอะไร และผมก็ไม่รับผลตอบแทนด้วย ส่วนน้องผมรานีลงทุนไปด้วยความเต็มใจ



ยังไงฟัง clip เต็มได้ อยู่ใน YouTube ช่อง pichai chawla พิมพ์ภาษาอังกฤษ ครับ 🙏🏻