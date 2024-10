ข่าวปลอม อย่าแชร์! ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ร่วม ก.ล.ต.ชวนลงทุนกำไร 12-30%

ตามที่มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่อง ลงทุนกับบริษัทฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด ร่วมกับ ก.ล.ต. กำไร 12-30% ผ่านเพจ ฮั่วเซ่งเฮง HSHsocial Co., Ltd. ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พบว่าข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลเท็จ



กรณีที่มีการส่งต่อข้อมูลเรื่อง ลงทุนกับ บริษัทฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด ร่วมกับ ก.ล.ต. กำไร 12-30% ผ่านเพจ ฮั่วเซ่งเฮง HSHsocial Co., Ltd. ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า โฆษณาการลงทุนดังกล่าวแอบอ้างใช้ชื่อและโลโก้ของ ก.ล.ต. โดยไม่ได้รับอนุญาต สร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้พบเห็นว่า ทาง ก.ล.ต. เป็นผู้ดูแลการลงทุนนี้ ซึ่ง ก.ล.ต. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับข้อมูลโฆษณาเชิญชวนลงทุนดังกล่าว