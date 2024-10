ตะวันออกกลางตึงเครียด! เตือนคนไทยในจอร์แดน-อิสราเอลเพิ่มความระมัดระวัง

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอัมมาน ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน แจ้งผ่านเฟซบุ๊ก Royal Thai Embassy in Amman, Hashemite Kingdom of Jordan เตือนให้คนไทยเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิตและปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานความมั่นคงของจอร์แดน เมื่อสังเกตเห็นวัตถุต้องสงสัยบนท้องฟ้า ดังนี้



- ขอให้อาศัยในที่พัก โดยควรออกห่างจากบริเวณหน้าต่าง ชั้นดาดฟ้า และระเบียงบ้าน



- หากอยู่ระหว่างการขับขี่รถยนต์ ขอให้พยายามจอดรถข้างทางในที่ปลอดภัย และนั่งรอในรถโดยไม่ต้องตื่นตระหนก



- หากพบซากของขีปนาวุธที่ตกหล่นบนพื้นดิน ขอให้รายงานต่อทางการจอร์แดน และหลีกเลี่ยงจุดเกิดเหตุดังกล่าว



- ขอให้หลีกเลี่ยงการติดตามและการแชร์ต่อข่าวลือ ขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนของทางการจอร์แดนเป็นหลัก



(แหล่งข้อมูล National Center for Security and Crisis Management of Jordan)



ทั้งนี้ ในกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อสถานทูตฯ ได้ที่ +962 079 848 5558 หรือที่เฟซบุ๊ก RTEAmman https://www.facebook.com/RTEamman?mibextid=LQQJ4d



ก่อนหน้านี้ Royal Thai Embassy in Amman, Hashemite Kingdom of Jordan แจ้งเตือนคนไทยและนักท่องเที่ยวให้เพิ่มความระมัดระวัง ตามที่มีรายงานสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างต่อเนื่อง สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประกาศเตือนคนไทย และนักท่องเที่ยวชาวไทยในจอร์แดน อิรัก และปาเลสไตน์ ให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิต พิจารณาหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการชุมนุมทางการเมืองและพื้นที่บริเวณชายแดนของแต่ละประเทศ โดยขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการอย่างเคร่งครัด



ด้าน Royal Thai Embassy,Tel Aviv (ทุกเรื่องเมืองยิว) รายงานว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ แจ้งเตือนแรงงานไทยที่ยังอยู่ในพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอล ที่เมืองมูเตลา มิซกาฟ อัม และ คฟาร์ กิลอาดี ติดชายแดนเลบานอน ขอให้ย้ายออกทันที เนื่องจากกองทัพอิสราเอล (IDF) ประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตปิดทางทหาร โดยเป็นเขตห้ามการทำงานและพักอาศัย ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวสามารถขอรับความช่วยเหลือเพื่อย้ายออกได้ จากสถานเอกอัครราชทูต ตามหมายเลขของสถานกงสุล โทร. +972 546368150, +972 503673195 หรือ ฝ่ายแรงงาน โทร. +972 9-954-8431, +972 54-469-3476 และ ไอดีไลน์ 0544693476