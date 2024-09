“หมอธีระ”เผยผลศึกษาพบการเสพกัญชาส่งผลต่อสมรรถนะขับขี่ยานพาหนะพอๆ กับดื่มน้ำเมา

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Thira Woratanarat ระบุว่า กัญชา vs แอลกอฮอล์ ในการขับขี่ยานพาหนะ



คณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยไอโอว่า สหรัฐอเมริกา เผยแพร่ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลของการเสพกัญชา แอลกอฮอล์ กับกลุ่มควบคุมต่อการขับขี่ยานพาหนะ



เผยแพร่ในวารสาร Traffic Injury Prevention เมื่อวานนี้



สาระสำคัญคือ การเสพกัญชาส่งผลกระทบต่อสมรรถนะการขับขี่ยานพาหนะพอๆ กับการดื่มแอลกอฮอล์จนมีปริมาณในลมหายใจที่ระดับ 0.05 BrAC (Breath alcohol concentration)



ช่วยกันสอน เตือนลูกหลานให้ห่างจากสิ่งเสพติดทุกชนิด กัญชา กระท่อม ยาบ้า บุหรี่ เหล้า ฯลฯ



ไม่ควรสนับสนุนนโยบายเสรีสิ่งเสพติดทุกชนิด



สัจธรรมคือ สิ่งที่ไม่ดีนั้น เมื่อปล่อยเสรีไปแล้ว ยากนักที่จะวิ่งไล่ตามควบคุม ตัวอย่างเห็นกันชัดเจนตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา



อ้างอิง

Assessing the impact of cannabis use on freeway driving performance and practices: A comparative analysis with placebo and alcohol-influenced driving. Traffic Injury Prevention. 20 September 2024.