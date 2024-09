เตือน ปชช.ไม่แนะนำให้วิตามินดีเสริม ยกเว้นเด็กอายุ 1-18 กันเกิดโรคกระดูกอ่อน

นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า วิตามิน D โดยรวม (ยังมีปัจจัยเกี่ยวข้องกับสีผิว ที่อาจส่งผลการประเมินผลรวมของวิตามินดี ซึ่งยังไม่มีข้อมูลชัดเจน) คำแนะนำ 2024 สำหรับ ประชากรทั่วไป



1.ไม่แนะนำการให้วิตามิน D เสริม ยกเว้นเด็กอายุ 1-18 กันการเกิดโรค กระดูกอ่อนในเด็ก และ“อาจจะ”ลดการติดเชื้อทางเดินหายใจบ้าง

สว อายุ 70 และมากกว่า “หวังว่า” จะลดอัตราตายลงบ้าง

คนท้อง เพราะต้องการเพิ่ม

คนที่เริ่มจะเป็นเบาหวาน เผื่อว่าจะมีผลลดการเบาหวานเต็มขั้นได้



2.ไม่แนะนำการเจาะเลือด หาระดับวิตามิน ดี 25 OH D ในการตรวจร่างกายตามปกติ



โดยที่ก่อนหน้าหน้านั้นไม่ได้แนะนำการตรวจความหนาแน่นของกระดูกประจำปี และการให้แคลเซียมและวิตามินดี ไม่ได้ช่วยป้องกันกระดูกหัก กระดูกยุบหรือทำให้ความหนาแน่นของกระดูกดีขึ้น โดยที่หยุดกินจะกลับเหมือนเดิม

และต้องระวังวิตามินดีเสริมมากเกินไปทำให้ระดับแคลเซี่ยมสูงจนเป็นอันตรายต่อหัวใจได้ และ“อาจ”ทำให้

แคลเซี่ยม เกาะที่หลอดเลือด



รายงานจากสมาคมต่อมไร้ท่อในวันที่ 3 มิถุนายน 2024 และตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.



Vitamin D for the Prevention of Disease: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline 3/6/2024