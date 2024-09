“หมอธีระ”เผยผลวิจัยพบผู้ป่วย Long COVID มีอาการผิดปกติได้หลากระบบ

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Thira Woratanarat ระบุว่า Long COVID



ทีมงานจาก NOVA university ประเทศโปรตุเกส เผยแพร่ผลการวิจัยในวารสาร BMC Infectious Diseases เมื่อ 19 กันยายน 2024



ศึกษาผู้ป่วยที่เป็น Long COVID กว่า 500 ราย จำแนกลักษณะกลุ่มอาการได้ 4 กลุ่ม



ผู้ป่วย Long COVID มีอาการผิดปกติได้หลากหลายระบบ และมากน้อยแตกต่างกันไป



ดีที่สุดคือ ไม่ติดเชื้อหรือไม่ติดซ้ำ



ใส่ใจสุขภาพ ป้องกันตัวระหว่างใช้ชีวิตประจำวัน มี Symptom awareness



อ้างอิง

Long COVID is not the same for everyone: a hierarchical cluster analysis of Long COVID symptoms 9 and 12 months after SARS-CoV-2 test. BMC Infect Dis 24, 1001 (2024).