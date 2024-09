ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ติดตามความก้าวหน้าการเชื่อมโยงการเดินทางในกรุงเทพฯ

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำทีมผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ติดตามความก้าวหน้าการเชื่อมโยงการเดินทางในกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางเพิ่มขึ้น ในกิจกรรม Bangkok Car Free 2024 ภายใต้แนวคิด Connecting For Life ระหว่างวันที่ 20-22 ก.ย. 67 โดยกิจกรรมแรกในวันนี้ ผู้บริหารกทม. สำนัก และสำนักงานเขต พาไปชมวิธีการเชื่อมต่อการเดินทางด้วยบรรยากาศแบบสดๆ ที่จะทำให้เห็นว่ามีบริการที่หลากหลายในการเดินทางในกรุงเทพฯ



นายชัชชาติ กล่าวว่า เราอยากให้ทีมงาน กทม.ใช้รถขนส่งสาธารณะในการมาทำงาน ซึ่งประโยชน์ของเรื่องนี้มี 2 มิติ คือเพื่อส่งเสริมเรื่อง Car Free Day ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ลดมลพิษ และอีกมิติเพื่อให้เราเห็นปัญหาของประชาชนในการใช้ขนส่งสาธารณะ และเราจะปรับปรุงอะไรได้บ้าง แม้บางอย่างจะเหนืออำนาจของ กทม. แต่จุดรอยต่อต่าง ๆ เช่น ทางเท้า ทางลาด ก็เป็นหน้าที่ กทม. ที่จะปรับปรุง โดยการเดินทางเช่นนี้อยากจะทำตลอดไม่ใช่แค่ปีละครั้ง แต่เป็นทุกเดือน ทุกสัปดาห์ และทุกวัน หากมีโอกาส



นายชัชชาติ กล่าว่า ภาพรวมปัญหาของการเดินทางที่เห็นจากวันนี้ อย่างแรกคือ ด้วยความที่กรุงเทพฯ เป็นมหานครแห่งซอยตัน ซอยใน กทม. 60% เป็นซอยตัน คนที่บ้านอยู่ในซอยลึกๆ ออกมาลำบาก อาจต้องปั่นจักรยานมาจอดแล้วต่อรถ สิ่งนี้ทำให้เห็นว่าการเชื่อมต่อ First Mile กับ Last Mile ต้องทำให้ดี อาจต้องเพิ่ม Feeder รับส่งข้างใน อย่างที่สองคือ ต้องเดินทางหลายต่อกว่าจะถึงจุดหมาย ซึ่งอาจไม่ได้เป็นปัญหามากเพราะทั่วโลกก็เป็นเช่นนั้น แต่ถ้าราคาค่าโดยสารไม่เชื่อมโยงกันจะทำให้ค่าโดยสารต่อวัน ต่อเดือนสูงมาก เมื่อเทียบกับรายได้ผู้ใช้บริการ ซึ่งค่าเดินทางไม่ควรเกิน 10% ของรายได้ หากรัฐบาลจะช่วยเรื่องค่าขนส่งให้ถูกลง เชื่อว่าจะทำให้ประชาชนเลือกใช้ขนส่งสาธารณะมากขึ้น อย่างที่สาม คือจุดเชื่อมต่อ เช่น ทางลาด ทางเท้า ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น มีหลายประเด็นที่ผู้บริหารกทม. ได้เห็นในวันนี้ก็จะนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้น