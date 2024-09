นายกฯ ยินดีกับผู้ได้รับรางวัลโครงการ BE SMART SAY NO TO DRUGS

น.ส. แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ดิฉันขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและนักศึกษาทุกคนจากทุกทีม ที่ได้รับรางวัลใน โครงการสื่อสาร สร้างสรรค์ รู้เท่าทันยาบ้า “BE SMART SAY NO TO DRUGS” การประกวดวิดีโอสั้นรณรงค์ให้เยาวชนไทยรู้จักป้องกันตัวเองจากยาเสพติด ดิฉันได้รับชมผลงานของหลายทีม แล้วรู้สึกว่า สร้างสรรค์ น่าสนใจ และสนุกสนาน ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้เยาวชนไทยปลอดภัยจากยาเสพติดค่ะ



เชิญชวนพี่น้องประชาชนที่สนใจเข้าไปดูผลงานของน้องๆ ได้ที่ TikTok ค้นหาว่า #howtosaynotoyaba จะมีหลายคลิปใหได้ดูกัน สามารถเข้าไปให้กำลังใจผลงานของน้องๆ กันได้นะคะ



โครงการในรูปแบบนี้จะสร้างภูมิคุ้มทำให้เยาวชนไทยห่างไกลจากยาเสพติดมากขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนนโยบายยาเสพติดของรัฐบาล และขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่านโยบายของรัฐบาลมีครบทุกมิติทั้ง ป้องกัน ปราบปราม บำบัดและฟื้นฟู เพื่อทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างเด็ดขาดค่ะ