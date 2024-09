"นิพิฏฐ์"เตือน“ณัฐวุฒิ”ล้างมือให้หายสกปรกเสียก่อน หลังจ่อรื้อฟื้นคดีการเสียชีวิตคนเสื้อแดงปี 53

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต ส.ส.พัทลุง โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ล้างมือให้หายสกปรกเสียก่อนเถอะ



-ผมอ่านข่าว ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เตรียมการรื้อฟื้นการเสียชีวิตของคนเสื้อแดง 99 ศพ ในการชุมนุมเมื่อปี 2553 โดยที่คดีนี้จบไปแล้วโดยพนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องผู้ใดเป็นจำเลย



-มีหลักในการขอความยุติธรรมจากศาลว่า “บุคคลผู้มาขอความยุติธรรมจากศาลต้องมาด้วยมือที่สะอาด“(He who comes to the court must come with clean hands)



-ในการชุมนุมครั้งนั้น ผู้ชุมนุมมีอาวุธจึงทำให้ ประชาชน,ทหาร,ตำรวจ เสียชีวิตเยอะ พลเอกร่มเกล้า ธุวธรรม ก็เสียชีวิตจากระเบิดของผู้ชุมนุมอีกฝั่งหนึ่ง



-ไหนๆ จะรื้อฟื้นกันแล้ว ก็บอกนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคเพื่อไทย,บอกคุณทักษิณ ชินวัตร ให้ยุติความคิดในการเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมเสียเลยครับ ผมเชียร์เลย



-ในการชุมนุม ณัฐวุฒิ กล่าวว่า “ เผาเลยครับพี่น้อง เผาเลย ผมรับผิดชอบเอง” จากนั้นกรุงเทพมหานครก็กลายเป็นทะเลเพลิง จนศาลฎีกามีคำพิพากษาให้นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ จ่ายค่าเสียหาย จากการเผา 21,356,650 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป



-ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ จ่ายค่าเผาเสียก่อนเถอะ ถ้าไม่มีก็ขอให้คุณทักษิณ หรือ นายกรัฐมนตรีอุ๊งอิ๊ง จ่ายค่าเผาบ้านเผาเมืองให้ก่อน แล้วค่อยมาขอความเป็นธรรมจากศาลดีไหม

-ล้างมือจากการเผาบ้าน-เผาเมือง ให้หายสกปรกเสียก่อนเถอะณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แล้วค่อยมาขอความยุติธรรมจากศาล



-เป็นไงล่ะ เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม,เป็นไงล่ะ พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน คุณไม่คิดปกป้องกปปส. ไม่คิดปกป้องทหาร ตำรวจ และประชาชนผู้เสียชีวิตเลยหรือใจดำนะคุณ!!



-ก็เพราะอย่างนี้ไง ที่ผมเคยบอกว่า ผมไม่ไว้วางใจเครือข่ายทักษิณ ชินวัตร



-ก็เพราะอย่างนี้ไง!! ที่ผมเคยบอกว่า ต้องมีพรรคประชาธิปัตย์“ของแท้” ไว้คานอำนาจ แต่เมื่อคนพรรคประชาธิปัตย์ ลอกคราบ เปลี่ยนอุดมการณ์ไปแล้วจะพึ่งใครล่ะ?



-วันนี้ แม้อาจไม่มีคนคานอำนาจเครือข่ายทักษิณ ชินวัตร แล้ว อาจเหลือผม กับ บุรุษนาม“ชวน หลีกภัย” เพียงสองคน ผมก็จะเขียนเรื่องนี้ต่อไป เพื่อถ่วงดุลแห่งอำนาจ



-ไม่ต้องสวมรองเท้าผ้าใบหรอก“ตีนเปล่านี่แหละ”/