รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Thira Woratanarat ระบุว่า เปรียบเทียบ Long COVID ระหว่างสายพันธุ์ดั้งเดิม เดลต้า และ Omicron



อัตราการเกิด Long COVID ลดลง โดยราว 30% มาจากสายพันธุ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ส่วนอีก 70% เป็นเพราะการได้รับวัคซีน



อ้างอิง

Postacute Sequelae of SARS-CoV-2 Infection in the Pre-Delta, Delta, and Omicron Eras. NEJM. 17 July 2024.