"ปณิธาน"วิเคราะห์ไทยจะก้าวเดินแบบไหนในโลกปัจจุบัน

รศ.ดร.ปณิธาน วัฒนายากร ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคง และการต่างประเทศ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ไทยจะก้าวเดินแบบไหนในโลกปัจจุบัน คุยกันบนเวทีเรื่อง Where do we go from here? ในงานสัมมนา Thailand Security Dialogue - TSD 2024 เมื่อวันก่อนถึงแนวทาง "ไผ่ลู่ลม" ในอดีตที่หลายคนมองว่าเหมาะสมแล้ว เพียงแต่ "มองรอบด้าน" และเป็น "สะพานเชื่อม" ให้กับนานาชาติเพิ่มขึ้นก็พอ



แต่นับวันความขัดแย้งในโลกก็ยิ่งรุนแรงขึ้น ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยและอดีตเลขาธิการอาเซียนที่ล่วงลับไปแล้วเคยบอกว่าไทยควรจะออกจาก "comfort zone" (สิ่งที่คุ้นเคย) ไปสู่พื้นที่ปลอดภัยใหม่ของเรา



ขอบคุณ The Structure ที่ชวนคุยเรื่องสมดุลใหม่ทางการทูตของเราที่จะทำให้ไทยอยู่รอดปลอดภัยครับ