กทม.ชวนคนกรุงร่วม 14 กิจกรรมสุดคึกคัก 31 ส.ค. - 6 ก.ย.

เพจกรุงเทพมหานคร โพสต์ระบุว่า 14 กิจกรรมน่าไป 31 ส.ค. - 6 ก.ย. 67



กรุงเทพมหานครอยากชวนคนกรุงเทพฯ ออกมาใช้ชีวิตและสังสรรค์ร่วมกันในพื้นที่สาธารณะกับ 14 กิจกรรมสุดคึกคัก ที่กระจายตัวอยู่ทั่วเมืองกรุงเทพ ! พบกับ



(1) Allympic

31 ส.ค. 10.30 – 16.00 น. ศูนย์กีฬาสวนเบญจกิติ



(2) BOOK IN TRAIN 2024

30 ส.ค. - 8 ก.ย. สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์



(3) สองเท้า ก้าว เดิน ปั่น ย่านสุขุมวิท-พร้อมพงษ์

7 ก.ย. 13.00 – 15.00 น. BACC



(4) Mini Concert & Guitar Workshop by Ant Emotion Town

7 ก.ย. 13.00 – 15.00 น. BACC



(5) ประกวดออกแบบแผนที่ชุมชนถนนแพร่งนรา

เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ - 30 ก.ย.



(6) อัยย๊ะ ปักษ์ใต้ FLY 2 SOUTH NOW FESTIVAL

6 - 8 ก.ย. 16.00 – 21.00 น. ช่างชุ่ย



(7) ChangChui Little Rider Runway : รันเวย์นักปั่นจิ๋ว

ทุกวันจันทร์ 16.00 – 21.00 น. ช่างชุ่ย



(8) A Good Song is A Good Song

31 ส.ค. - 3 พ.ย. MMAD MASS GALLERY



(9) #Kindmarket Self-care edition

31 ส.ค. 10.00 – 18.00 น. EKM6



(10) When life gives you lemons FLEA MARKET#1

1 ก.ย. When life gives you lemons



(11) #MMADhappening10Fest EP.7/10

30 ส.ค. - 1 ก.ย. MunMun Srinakarin



(12) BAC Passport Rain Edition 2024

ส.ค. - ต.ค. ทั่วกรุงเทพมหานคร



(13) ศึกชิงบัลลังกู๋ช่ายตลาดพลู

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 20 ส.ค. แข่งจริง 31 ส.ค.



(14) ย่านสร้างสรรค์: เดินย่านร้านหนังสือพระนคร

3 ส.ค. - 21 ก.ย. ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้