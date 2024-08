"โย่ง เชิญยิ้ม - ครูโจ้ The Star" ได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ ปี 2566

น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ผลการคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2566 จำนวน 12 คน ดังนี้



สาขาทัศนศิลป์



- ศาสตราจารย์เกียรติคุณกัญญา เจริญศุภกุล (สื่อผสม)

- นางวิภาวดี พัฒนพงศ์พิบูล (สถาปัตยกรรมภายใน)

- ร้อยตรี ทวี บูรณเขตต์ (ประณีตศิลป์-ช่างปั้น หล่อ)

- นายสุดสาคร ชายเสม (ประณีตศิลป์-เครื่องประกอบฉาก)



สาขาวรรณศิลป์



- นายประสาทพร ภูสุศิลป์ธร

- นายวศิน อินทสระ



สาขาศิลปะการแสดง



- นายสมบัติ แก้วสุจริต (นาฏศิลป์ไทย - โขน ละคร)

- นายไชยยะ ทางมีศรี (ดนตรีไทย)

- นายพิเชษฐ์ เอี่ยมชาวนา หรือ โย่ง เชิญยิ้ม (การแสดงพื้นบ้าน - เพลงฉ่อย)

- จ่าโทหญิง ปรียนันท์ สุนทรจามร (นักร้องเพลงไทยสากล - ลูกทุ่ง)

- นายสุธีศักดิ์ ภักดีเทวา หรือ ครูโจ้ (นาฏศิลป์สากล)

- รองศาสตราจารย์บรรจง โกศัลวัฒน์ (ภาพยนตร์)



นายพิเชษฐ์ เอี่ยมชาวนา หรือ โย่ง เชิญยิ้ม เกิดเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2501 ที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ปัจจุบันอายุ 66 ปี สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 จากโรงเรียนวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2551 ได้รับปริญญาปรัชญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานาฎกรรมไทย จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และ พ.ศ. 2565 ได้รับปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาชาวิชาภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม



ขณะที่นายสุธีศักดิ์ ภักดีเทวา หรือ ครูโจ้ หนึ่งในกรรมการของรายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ และอดีตกรรมการรายการ The Star ค้นฟ้าคว้าดาว เกิดเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2502 ที่กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันอายุ 65 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เมื่อ พ.ศ. 2524 ระดับปริญญาโท จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกวิชา Ethnomusicology มหาวิทยาลัยศรีนครินครินทรวิโรฒ เมื่อ พ.ศ. 2542 และระดับปริญญาเอก จากคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เมื่อ พ.ศ. 2566 โดยเมื่อครั้งยังเด็กได้ศึกษาด้านนาฏศิลป์สากลที่โรงเรียนนาฏศิลป์สากลวราพร-กาญจนา กระทั่งสอบได้ประกาศนียบัตรจาก The Royal Academy of Dance กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในปี พ.ศ. 2523



สำหรับผู้ที่ได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ จะได้รับสวัสดิการประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือนๆ ละ 25,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่ ค่ารักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยอนุโลม เว้นแต่มีสิทธิเบิกจากหน่วยงานอื่น ให้เบิกจากหน่วยงานนั้นก่อน หากเบิกจากหน่วยงานนั้นได้ต่ำกว่าสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ให้มีสิทธิเบิกในส่วนที่ยังขาดอยู่ได้อีกภายในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ต่อปีงบประมาณ เงินช่วยเหลือเมื่อประสบสาธารณภัยเท่าที่เสียหายจริง คนละไม่เกิน 50,000 บาทต่อครั้ง ค่าของเยี่ยมในยามเจ็บป่วยหรือในโอกาสสำคัญเท่าที่จ่ายจริง คนละไม่เกิน 3,000 บาทต่อครั้ง และในกรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือบำเพ็ญกุศลศพคนละ 20,000 บาท เงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริง คนละไม่เกิน 150,000 บาท เป็นต้น



ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2528-2565 มีศิลปินแห่งชาติได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติแล้วจำนวน 355 คน และในปี พ.ศ.2566 จำนวน 12 คน รวมทั้งสิ้น 367 คน ซึ่งมีศิลปินแห่งชาติเสียชีวิตไปแล้ว 183 คน และยังมีชีวิตอยู่รวม 184 คน