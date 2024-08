“จตุพร”ซัดการจงใจดึงชื่อ“พระบรมราชูปถัมภ์”ไฟเขียวคอมเพล็กซ์คาสิโน ทั้งที่ไม่เกี่ยวข้อง ชี้สร้างความเข้าใจผิดต่อสถาบัน

นายจตุพร พรหมพันธุ์ วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชน เฟซบุ๊กไลฟ์ว่า ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือที่รู้จักกันในนาม "สนามม้านางเลิ้ง" เปิดตัวเอ็นเตอร์เทนเมนท์คอมเพล็กซ์ มูลค่า 2 แสนล้านภายใต้ชื่อ “The Royal Siam Haven” ซึ่งทำสังคมไขว้เขวถึงสถาบันกษัตริย์เปิดไฟเขียวให้ตั้งบ่อน เพราะมีคำว่า The Royal Siam ทั้งๆ ที่ สำนักงานทรัพย์สินฯ และสถาบันเบื้องสูงไม่ได้เกี่ยวข้องแต่อย่างใดเลย



"สิ่งนี้เป็นความแยบยลมาก คนมีหน้าที่รักษาสถาบันกษัตริย์จะอยู่นิ่งไม่ได้ เพราะนี่คือการสร้างความเข้าใจผิดใหญ่โตแบบจงใจ และคิดเป็นอื่นไม่ได้เลยกับการเปิดตัวเอ็นเตอร์เทนเมนท์คอมเพล็กซ์คาสิโนแห่งแรกจาก 8 แห่งทั่วประเทศ"



พร้อมถามว่า ทำไมไม่เปิดตัวเอ็นเตอร์เทนเมนท์คอมเพล็กซ์คาสิโนอีก 7 แห่งที่ไปทำข้อตกลงกับแหล่งทุนต่างประเทศไว้ แต่มาเปิดตัวแห่งแรกโดยสมาคมที่มีคำว่า "พระบรมราชูปถัมภ์" เท่ากับสร้างทฤษฎีไฟเขียวนำสถาบันกษัตริย์และสำนักงานทรัพย์สินฯ มาเกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงกับการเปิดบ่อนคาสิโน 8 แห่งทั่วไทย ดังนั้น ขอถามว่า ใครทำลายสถาบันกษัตริย์ เพราะสิ่งนี้ชัดเจนและจงใจมากที่สุด



นายจตุพร กล่าวว่า การเปิดตัวเอ็นเตอร์เทนเมนท์คอมเพล็กซ์คาสิโน โดยราชตฤณมัยสมาคมฯ เป็นการจงใจให้ไปเชื่อมโยงหรือเปิดประตูให้อีก 7 แห่งที่มีโครงการสร้างขึ้นทั่วไทย ซึ่งเป็นเจตนาซ่อนเร้นอำมหิตมาก แล้วคนที่มีหน้าที่ปกป้องสถาบันจะรู้สึกหรือไม่กับการปล่อยให้ข่าวนี้ออกมาสู่สังคม หลังจากทักษิณ ชินวัตร เผยวิสัยทัศน์ในงานไทยแลนด์วิชั่น เมื่อ 22 ส.ค.ที่ผ่านมา



"เมื่อเรื่องนี้ (โครงการ The Royal Siam Haven มูลค่า 2 แสนล้าน) ปรากฏขึ้น เป็นการวางบิลที่แยบยลที่สุดและอำมหิตที่สุดที่ทำให้สังคมเข้าใจ (สถาบันกษัตริย์) ผิด แต่การเปิดตัวเพียงต้องการสื่อว่า อย่ามาขวาง (โครงการบ่อนคาสิโนที่ซ่อนรูปในเอ็นเตอร์เทนเมนท์คอมเพล็กซ์) ดังนั้น เราจึงยอมไม่ได้"



พร้อมทั้งกล่าวว่า รัฐบาลอุ๊งอิ๊ง-แพทองธาร ชินวัตร หรือพ่ออุ๊งอิ๊งก็ตาม เรื่องนี้เกิดขึ้นไม่ได้หรอก เพราะลงทุนแต่ละแห่ง 2 แสนล้านแต่ประเทศได้ประโยชน์เพียง 3 หมื่นล้านต่อหนึ่งแห่งเพื่อแลกกับส่งเสริมอบายมุขให้สังคม แต่ซ่อนผลประโยชน์ตัวเองไว้ในรูปแบบต่างๆ



นายจตุพร กล่าวว่า เรารู้ว่าราชตฤณมัยสมาคมฯ จะมีปัญญาเอาเงิน 2 แสนล้านมาจากไหนสร้างเอ็นเตอร์เทนเมนท์คอมเพล็กซ์คาสิโน แค่ต้องการเอาชื่อนี้ไปแต่งตัวเพราะมีคำว่า พระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมนี้เคยใช้ที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินสร้างสนามม้า แต่ถูกเอาคืน ทั้งๆ ที่เป็นสมาคมธรรมดาเหมือนสมาคมหนึ่งเท่านั้นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์



"ใครคิดอ่านเรื่องนี้ ให้คิดดีๆ การทำแบบนี้เพื่อขวางไม่ให้ใครมาคัดค้าน (เอ็นเตอร์เทนเมนท์คอมเพล็กซ์คาสิโน) เหมือนกับเตรียมการไว้หมดแล้ว พูดไทยแลนด์วิชั่นวันที่ 22 ส.ค. เปิดตัวคอมเพล็กซ์คาสิโน 26 ส.ค. แบบนี้เจตนาอย่างไง นี่เหรอคนจงรักภักดี และชื่อภาษาอังกฤษ (The Royal Siam Haven) ก็จงใจ ถามจริงเถอะคิดได้อย่างไง"



รวมทั้งเชื่อว่า ถ้ากรณีป่วยทิพย์ชั้น 14 รพ.ตำรวจ แดงขึ้นมา พวกนี้ก็ไม่อยู่ในไทยอยู่แล้ว แต่บ่อนคาสิโนยังตั้งอยู่ในไทยครบถ้วน เพื่อทำผลประโยชน์มหาศาลให้ตัวเองและพวกพ้องกับรัฐบาลทุนที่มาจากแหล่งเดียวกันที่สามารถลงทุนเปิดบ่อนสิโน 8 แห่งทั่วไทยมากถึง 1.6 ล้าน แต่มีผลประโยชน์กี่ล้านๆ แบบนี้เท่ากับเป็นการซื้อประเทศ ไม่ใช่การจงใจปล้นประเทศอย่างที่เป็นมาเสียแล้ว



นายจตุพร กล่าวย้ำว่า การจงใจนำราชตฤณมัยสมาคมเปิดตัวโครงการเอ็นเตอร์เทนเมนท์คอมเพล็กซ์คาสิโนแสดงถึงการเปิดตัวนำความเสียหายให้กับสถาบันทั้งๆที่ไม่เกี่ยวข้องด้วย แต่สร้างความเข้าใจผิดต่อสถาบันชัดเจน แล้วคนมีหน้าที่ปกป้องสถาบันปล่อยไปได้อย่างไรกับเจตนาที่ไม่สุจริตชัดเจนแบบนี้



ประเทศไทยต้องมาก่อน