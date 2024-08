รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Thira Woratanarat ระบุว่า ผลวิจัย Network meta-analysis เผยแพร่ในวารสาร The Lancet เมื่อ 24 สิงหาคม 2024



ยาต้านไวรัสสำหรับรักษาไข้หวัดใหญ่ ลดจำนวนวันป่วยนอน รพ.ได้เฉลี่ยราว 1-2 วัน เมื่อเทียบกับการไม่ได้ยาต้านไวรัส



อ้างอิง

Antivirals for treatment of severe influenza: a systematic review and network meta-analysis of randomised controlled trials. The Lancet. 24 August 2024.