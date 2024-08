ข่าวจริง! ไทยลงนาม MOU ร่วมมือเศรษฐกิจและการค้ากับคาซัคสถาน

จากที่มีประเด็นในสื่อต่าง ๆ เรื่องไทยลงนาม MOU ร่วมมือเศรษฐกิจและการค้ากับคาซัคสถาน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง



ประเทศไทยลงนามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างไทยและคาซัคสถาน (Agreement on Trade and Economic Cooperation between Thailand and Kazakhstan) ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของไทย กับ กระทรวงการค้าและบูรณาการของคาซัคสถาน ที่ EXPO International Exhibition Centerในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (2562-2566) ไทยและคาซัคสถานมีมูลค่าการค้ารวมเฉลี่ย 3,500 ล้านบาท โดยในปี 2566 การค้ารวมมีมูลค่า 5,200 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 26.28 โดยไทยส่งออกรถยนต์และอุปกรณ์ เครื่องจักรกล เครื่องปรับอากาศ เครื่องสำอาง เครื่องปรุงรส เป็นต้น



ไทยและคาซัคสถานยังมีความสัมพันธ์ที่ดีมาโดยตลอดและหวังว่า หลังจากมีการลงนามในความตกลง ทั้งสองประเทศจะสามารถพัฒนาและยกระดับความสัมพันธ์ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนให้ดีมากยิ่งขึ้นต่อไป



นอกจากนี้ ความร่วมมือที่เกิดขึ้นจะช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเอกชนในกิจกรรมส่งเสริมการค้าที่จัดโดยแต่ละฝ่าย เช่น งานแสดงสินค้า (trade fair) และการจับคู่ธุรกิจออนไลน์ ซึ่งปัจจุบัน สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก ซึ่งมีคาซัคสถานอยู่ในเขตความรับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินการ แต่เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์เห็นความสำคัญและศักยภาพในการขยายการค้ากับคาซัคสถาน และภูมิภาคเอเชียกลาง จึงมีแผนในการเปิดสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์ในสาธารณรัฐคาซัคสถานในอนาคตอันใกล้นี้ และจะเป็นผู้ขับเคลื่อนการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจสองฝ่ายต่อไป