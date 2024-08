ผู้นำนานาประเทศร่วมยินดี‘แพทองธาร ชินวัตร’นั่งเก้าอี้นายกฯ

ภายหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นางสาวแพทองธาร ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ผู้นำและเอกอัครราชทูตจากหลากหลายประเทศ ส่งสารและข้อความแสดงความยินดี พร้อมให้ความร่วมมือทำงานเพื่อเสริมสร้างสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟ้นคืบหน้า มีดังนี้



นายแอนโทนี จอห์น บลิงเคน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา เขียนข้อความบน X แสดงความยินดีว่า



“Congratulations to Prime Minister Paetongtarn on her selection as Thailand’s next prime minister. We look forward to engaging with Prime Minister Paetongtarn to further strengthen the enduring alliance between the United States and Thailand.”



“ขอแสดงความยินดีกับนายกรัฐมนตรีแพทองธาร ที่ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศไทย เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมงานกับนายกรัฐมนตรีแพทองธาร เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่มีมายาวนาน ระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น”



ด้านนายบ๊อบ โกเดค เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ได้โพสต์ผ่านเพจเฟซบุ๊ก U.S. Embassy Bangkok แสดงความยินดีกับนายกรัฐมนตรี โดยระบุข้อความว่า



“ในนามของสหรัฐอเมริกา ผมขอแสดงความยินดีกับนายกรัฐมนตรีแพทองธาร ชินวัตร ด้วยนะครับ! ผมตั้งตารอที่จะได้ทำงานกับ Ing Shinawatra และรัฐบาลใหม่ เพื่อสานต่อพันธไมตรีและความร่วมมืออันแน่นแฟ้นระหว่าง 2 ประเทศครับ” – เอกอัครราชทูตบ๊อบ โกเดค



“On behalf of the United States, congratulations to Prime Minister Paetongtarn Shinawatra! I look forward to working with Ing Shinawatra and her government to continue to build the close friendship and partnership between Thai and USA.” – Ambassador Bob Godec



นายมาร์ค กูดดิ้ง เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย เขียนข้อความบน X แสดงความยินดีกับนายกรัฐมนตรี โดยระบุว่าตั้งตารอที่จะทำงานร่วมกันตามแผนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ เพื่อบรรลุการเติบโต ความมั่นคง และประเด็นสำคัญเร่งด่วนอื่น ๆ ที่ทั้งสองประเทศมีร่วมกัน



“Congratulations to @ingshin on your appointment as #Thailand’s 31st Prime Minister. Looking forward to working with you as we take forward the Strategic Partnership in pursuit of growth, security and other shared priorities.”



นายฌ็อง-โกลด ปวงเบิฟ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เขียนข้อความบน X แสดงความยินดีกับนายกรัฐมนตรี ความว่า



“Congratulations to @ingshin Ms Paetongtarn Shinawatra, appointed Prime Minister of the Kingdom of #Thailand. I remember fondly our first meeting and look forward to working with her, building on recent high-level contacts.”



“ขอแสดงความยินดีกับนางสาวแพทองธาร นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศไทย ผมยังจำได้ถึงการพบกันเมื่อครั้งแรกได้ดี และหวังจะได้ร่วมงานกันเพื่อสร้างความสันพันธ์ให้เพิ่มสูงขึ้นไป”



นายนเรทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย เขียนบน X แสดงความยินดีกับนายกรัฐมนตรีแพทองธาร ว่า



“ Congratulations @ingshin on your election as the Prime Minister of Thailand. Best wishes for a very successful tenure. Look forward to working with you to further strengthen the bilateral ties between India and Thailand, that are based on the strong foundations of civilisational, cultural and people to people connect.”



“ขอแสดงความยินดีกับแพทองธาร ที่ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย ขอให้ท่านประสบความสำเร็จในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และหวังว่าจะได้ร่วมงานกับท่าน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับอินเดีย ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ซึ่งตั้งอยู่บนรากฐานที่แข็งแกร่งของความสัมพันธ์ระหว่างอารยธรรม วัฒนธรรม และผู้คนกับผู้คน”



ด้านนายลอว์เรนซ์ หว่อง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ เขียนข้อความ บน X ร่วมแสดงความยินดีด้วยว่า



“Congratulations to Paetongtarn Shinawatra on becoming the Prime Minister of Thailand. SG & Thailand share longstanding & multi-faceted relations — built by generations of leaders over the years. I am confident that this friendship will continue to flourish in the years ahead.”



“ขอแสดงความยินดีกับแพทองธาร ชินวัตร ที่ได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย ความสัมพันธ์ระหว่างสิงคโปร์และประเทศไทยนั้นมีมายาวนานและหลากหลายแง่มุม ความสัมพันธ์นี้ได้ร่วมสร้างสมจากผู้นำหลายๆ ยุคที่ผ่านมา ผมจึงเชื่อมั่นว่ามิตรภาพนี้จะเติบโตต่อเนื่องในปีต่อๆ ไป”



นายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย แสดงความยินดีแพทองธาร ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี สร้างประวัติศาสตร์นายกรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดของประเทศไทย และเป็นผู้หญิงคนที่ 2 ที่ดำรงตำแหน่งนี้



“As close neighbours, Malaysia and Thailand share a vital and enduring partnership, forged on long standing historical, cultural, and economic links as well as deep-rooted kinship.



The common pursuit of peace and development in southern Thailand offers profound benefits for communities on both sides of our border. I look forward to working closely with Prime Minister Paetongtarn to unlock the full potential of our bilateral relationship.”



“ในฐานะประเทศเพื่อนบ้านใกล้ชิด มาเลเซียและไทย มีความสัมพันธ์ร่วมมือที่สำคัญและยั่งยืน ที่สร้างขึ้นจากประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจที่ผูกพันยาวนานตลอดจนความสัมพันธ์ฉันท์เครือญาติอย่างลึกซึ้ง



การแสวงหาสันติภาพ และการพัฒนาร่วมกันในภาคใต้ของไทย ได้สร้างประโยชน์อย่างลึกล้ำให้กับชุมชนสองฝั่งชายแดนของสองประเทศ ซึ่งเราหวังว่าจะได้ร่วมงานกับนายกรัฐมนตรีแพทองธาร เพื่อปลดล็อกศัยภาพของความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ”



นายฮุน มาเน็ต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา แสดงความยินดีกับนางสาวแพทองธาร ที่ได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยกล่าวว่า ในนามของรัฐบาลและประชาชนชาวกัมพูชา ขอแสดงความยินดีอย่างจริงใจต่อท่านนายกรัฐมนตรีของไทย ซึ่งจะเป็นประจักษ์พยานความเชื่อมั่นของคนไทยต่อความเป็นผู้นำของท่าน



ขณะที่สมเด็จฯ ฮุน เซน ประธานวุฒิสภา และอดีตนายกรัฐมนตรี แห่งกัมพูชา ส่งหนังสือในนามวุฒิสภาและในนามส่วนตัว แสดงความยินดีที่นางสาวแพทองธาร ได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรี เชื่อมั่นว่านางสาวแพทองธาร จะสานความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของสองประเทศในทุกมิติ เพื่อประเทศชาติและประชาชนทั้งสองฝ่าย รวมถึงได้อวยพรให้นางสาวแพทองธารมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุขและประสบความสำเร็จในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วย



ล่าสุด นายกรัฐมนตรีแพทองธาร ได้เขียนข้อความบน X ตอบขอบคุณผู้นำนานาชาติ อาทิ นายกรัฐมนตรีกัมพูชา มาเลเซีย และสิงคโปร์ พร้อมยืนยันเดินหน้าความสัมพันธ์เพื่อเพิ่มพูนมิตรภาพและเพื่อประโยชน์ของประเทศ และภูมิภาคร่วมกันด้วย