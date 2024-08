ทูตสหรัฐฯ ยินดี"แพทองธาร"นั่งนายกฯ ตั้งตารอทำงานร่วมรัฐบาลใหม่

นายบ๊อบ โกเดค เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก U.S. Embassy Bangkok แสดงความยินดีกับ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โดยระบุข้อความว่า



"ในนามของสหรัฐอเมริกา ผมขอแสดงความยินดีกับนายกรัฐมนตรีแพทองธาร ชินวัตร ด้วยนะครับ! ผมตั้งตารอที่จะได้ทำงานกับ Ing Shinawatra และรัฐบาลใหม่ เพื่อสานต่อพันธไมตรีและความร่วมมืออันแน่นแฟ้นระหว่าง 2 ประเทศครับ" – เอกอัครราชทูตบ๊อบ โกเดค



"On behalf of the United States, congratulations to Prime Minister Paetongtarn Shinawatra! I look forward to working with Ing Shinawatra and her government to continue to build the close friendship and partnership between ." – Ambassador Bob Godec.