ธอส.จัดมหกรรมแก้หนี้ครัวเรือน พร้อมกันทั่วประเทศ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดงานมหกรรมแก้ไขหนี้ภาคครัวเรือน ทั่วประเทศ ในวันนี้ (17 ส.ค. 2567)​ เวลา 09.00-16.00 น. ณ สาขาธนาคารทั่วประเทศ (ยกเว้นสาขาธนาคารในห้างสรรพสินค้า) เปิดโอกาสให้ลูกค้ากลุ่มเฝ้าระวังเป็นพิเศษ (SM) และลูกค้าสถานะ NPL ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้ เข้าเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ ครบจบในวันเดียว แบบ One Stop Service เพื่อให้ลูกค้าสามารถรักษาบ้านของตนเองไว้ได้ต่อไป โดยมีผู้สนใจมาปรับโครงสร้างหนี้เป็นจำนวนมากคาดวันนี้มีกว่า 1,800 ราย



นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธอส.เปิดเผยว่า ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ ที่มีพันธกิจ "ทำให้คนไทยมีบ้าน" ที่ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี ได้ทำให้คนไทยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมาแล้วมากกว่า 4.4 ล้านครอบครัว ขยายผลความช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มเฝ้าระวังเป็นพิเศษ (SM) และลูกค้าสถานะ NPL ด้วยการจัดงาน "มหกรรมแก้ไขหนี้ภาคครัวเรือน" เพื่อให้ประชาชนสามารถแก้ไขหนี้กับ ธอส.ได้ครบจบในวันเดียวแบบ One Stop Service โดยลูกค้าสามารถเลือกมาตรการของธนาคาร ที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระของลูกค้า เพื่อทำให้ลูกค้ากลับมามีความสามารถในการผ่อนชำระเงินงวดได้ตามปกติ และยังคงรักษาบ้านของตนเองไว้ได้ต่อไป



ทั้งนี้ ภายในงาน ธอส. ยังนำทรัพย์บ้านมือสอง ธอส. คุณภาพเด่น ทำเลดี และราคาคุ้มค่า มาจำหน่าย เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ภายใต้โครงการ “บ้านยิ้มได้ สบาย สบาย” ที่มีเกณฑ์ผ่อนดาวน์ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดมาเพื่อช่วยลดภาระเพิ่มเติมให้กับผู้ที่สนใจซื้อทรัพย์ภายในงาน ด้วยการมอบสิทธิ์ในการรับสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำสุด นานสูงสุด 24 เดือน *เงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด



นอกจากนี้ พิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อทรัพย์และทำสัญญาภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด ทั่วประเทศ 100 รายแรก ธนาคารขอมอบบัตรกำนัลแทนเงินสดมูลค่า1,000 บาท (1 คน ต่อ 1 รางวัล) อีกด้วย



สำหรับผู้ที่สนใจซื้อบ้านมือสอง ธอส. สามารถดูข้อมูลบ้านมือสอง ธอส. ได้ที่ www.ghbhomecenter.com, Mobile Application : GHB ALL HOME และ Line Official Account : @GHBALLHOME และผู้ที่สนใจเข้าร่วมมหกรรมแก้ไขหนี้ภาคครัวเรือน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile Application : GHB ALL GEN และ www.ghbank.co.th