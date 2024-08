6 ชาติสมาชิก MLC ยกระดับความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามพรมแดน

ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (MLC) ครั้งที่ 9 ที่ จ.เชียงใหม่ ซึ่งนางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมร่วมกับนายหวัง อี้ สมาชิกกรมการเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศประจำพรรคคอมมิวนิสต์จีน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน โดยมีรัฐมนตรีของประเทศสมาชิก MLC ทั้ง 6 ประเทศ ประกอบด้วย นายสะเหลิมไซ กมมะสิต รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศ สปป.ลาว นายตาน ส่วย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมา นายซก เจินดาโซเพีย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชา และ น.ส.เหวียน มิงห์ หั่ง รัฐมนตรีช่วยต่างประเทศเวียดนาม เข้าร่วมประชุม



ที่ประชุมซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Wสู่อนาคตร่วมของภูมิภาคแม่โขง-ล้านช้างที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นและยั่งยืนW (Towards the shared future of safer and sustainable Mekong-Lancang Region) ได้ให้การรับรองเอกสาร 4 ฉบับ ซึ่งเป็นผลลัพธ์การประชุมและเป็นพื้นฐานสำหรับการสานต่อความร่วมมือในอนาคต โดยมีเอกสารสำคัญ 2 ฉบับ ที่เป็นประเด็นซึ่งไทยผลักดัน ได้แก่ แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยข้อริเริ่มอากาศสะอาดแม่โขง-ล้านช้าง และแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามพรมแดนภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง



ในแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามพรมแดนภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ที่ประชุมได้แสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อความรุนแรงและความร้ายแรงของภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามพรมแดนและการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพนันออนไลน์ข้ามพรมแดน การฉ้อโกงผ่านช่องทางโทรคมนาคม การลักลอบค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ การก่อการร้าย อาชญากรรมไซเบอร์ การลักลอบขนอาวุธ และอาชญากรรมอื่นๆ ซึ่งทำลายสันติภาพและความมั่นคงของอนุภูมิภาคแม่โขง-ล้านช้าง ทั้งยังส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน



ที่ประชุมย้ำความตั้งมั่นในการต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามพรมแดนและการประกันความมั่นคงสาธารณะ โดยเรียกร้องให้มีความร่วมมือที่ใกล้ชิดและลึกซึ้งยิ่งขึ้นในทุกระดับ มีการเคารพหลักอธิปไตยของแต่ละประเทศ และประกันให้มีการสอดประสานกับข้อริเริ่มอื่นๆ ซึ่งรวมถึงข้อริเริ่มด้านความมั่นคงระดับโลก เพื่อปกป้องเสถียรภาพของสังคมตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค



ขณะเดียวกัน ยังสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นกับความร่วมมือในการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติด และยับยั้งการฉ้อโกงผ่านช่องทางคมนาคมหรือทางออนไลน์ การพนันออนไลน์ รวมถึงสนับสนุนให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและความมั่นคงของประเทศสมาชิกทั้ง 6 ประเทศ ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อส่งเสริมการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองและยกระดับการติดตามการควบคุมชายแดน



ที่ประชุมยังตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกเอ็มแอลซีทั้ง 6 ประเทศในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามพรมแดน และแสดงการสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อข้อริเริ่มที่จะจัดการประชุมรัฐมนตรีเอ็มแอลซีว่าด้วยความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายและความมั่นคง เพื่อให้บรรลุความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามพรมแดนภายในสิ้นปี 2567 นี้ หรือโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้



ขณะที่แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยข้อริเริ่มอากาศสะอาดแม่โขง-ล้านช้าง ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่าภูมิภาคนี้กำลังประสบปัญหามลพิษทางอากาศที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะ PM2.5 ซึ่งกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและยังทำให้เกิดผลกระทบกับเศรษฐกิจและสังคม และได้ประกาศความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความตระหนักรู้ของสาธารณะและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการกับมลพิษทางอากาศในภูมิภาคทั้งยังสนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรบุคคล และเทคโนโลยีของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจัดหาทรัพยากรที่เพียงพอในการป้องกันมลพิษทางอากาศ



ขณะเดียวกัน ที่ประชุมยังเน้นย้ำถึงบทบาทของหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่นใช้จุดแข็งเชิงเปรียบเทียบของตนอย่างเต็มที่ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างกัน



นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนให้หน่วยงานของประเทศสมาชิกที่ดูแลในประเด็นเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและสิ่งแวดล้อม เพิ่มการมีส่วนร่วม และร่วมกันดำเนินกิจกรรมความร่วมมือรวมถึงมาตรการที่จะทำให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

ซึ่งส่งผลดีแก่ประชาชนในอนุภูมิภาคแม่โขง-ล้านช้าง อย่างยั่งยืน



ที่ประชุมยังให้การรับรองข้อริเริ่มว่าด้วยการกระชับความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำล้านช้าง-แม่โขง โดยเน้นย้ำว่าสมาชิกทั้ง 6 ประเทศตั้งอยู่ในภูมิภาคเดียวกันและใช้แม่น้ำสายเดียวกัน จึงต้องมีการเสริมสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำ

การใช้ประโยชน์ ปกป้องและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของแม่น้ำล้านช้าง-แม่โขงอย่างเหมาะสม ซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นในการรับประกันความมั่นคงด้านอุปทานของทรัพยากรน้ำ ความมั่นคงด้านอาหาร และความมั่นคงด้านพลังงานในระดับภูมิภาคทั้งยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคอย่างยั่งยืน



ที่ประชุมสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างการเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ตลอดจนการฝึกอบรมบุคลากรและความร่วมมือด้านอาชีวศึกษา เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากรน้ำ โดยการเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนผ่านกลไกความร่วมมือต่างๆ ที่มีอยู่ อาทิ ข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง อาเซียน ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง(แอคแมค) โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (จีเอ็มเอส) และคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (เอ็มอาร์ซี) โดยร่วมกัน ส่งเสริมการพัฒนาและขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้การประสานงานกันให้มีความคืบหน้าและสอดประสานระหว่างกลไกความร่วมมือต่างๆ ที่มีอยู่



นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกร่วมกันขยายเครือข่ายหุ้นส่วนสำหรับความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำล้านช้าง-แม่โขง ร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่มีความสนใจในการส่งเสริมการใช้ ปกป้อง และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน