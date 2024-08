“หมอธีระ”ตอบข้อสงสัยหมา-แมวติดฝีดาษลิงจากคนได้ไหม?

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Thira Woratanarat ระบุว่า หมา แมว...ติดฝีดาษลิงจากคนได้ไหม?



ทีมวิจัยจากสหรัฐอเมริกาทำการศึกษาตั้งแต่ก.ค.2022-มีนาคม 2023



โดยทำการ swab จากสัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อมภายในที่อยู่อาศัยของคนที่ติดเชื้อฝีดาษลิง



พบว่า ตรวจพบสารพันธุกรรมของไวรัสฝีดาษลิงในสัตว์เลี้ยงประเภทหมาและแมว 12% และพบจากสิ่งแวดล้อมในที่อยู่อาศัย 25%



แนวโน้มบ่งชี้ว่าอาจเป็นการปนเปื้อนจากการคลุกคลี สัมผัสกับผู้ติดเชื้อมากกว่าที่จะเป็นการแพร่เชื้อจากคนไปสัตว์



แม้หลักฐานปัจจุบันจะยังไม่สามารถฟันธงได้ แต่การระมัดระวัง ป้องกันไว้ก่อนก็ย่อมจะดีกว่า



อ้างอิง

Morgan CN, Wendling NM, Baird N, Kling C, Lopez L, Navarra T, et al. One Health investigation into mpox and pets, United States. Emerg Infect Dis. 2024 Oct.