"นันทิวัฒน์”ชี้ 14 ส.ค.ชี้ชะตานายกฯ อยู่หรือไป หวังศาลมีคำวินิจฉัยให้มั่นใจประเทศนี้ยังมีหลักอยู่

นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ใครต้องรับผิดชอบ



วันพุธที่จะถึงนี้ จะชี้ชะตานายก ว่าอยู่หรือไป



หากนายกเศรษฐารอด ไม่ผิด ยังเป็นนายกต่อ จะเกิดคำถามว่า การเสนอชื่อรัฐมนตรีที่มีคุณสมบัติขัดรัฐธรรมนูญสามารถทำได้ หากผิดก็

ไม่ต้องรับผิดชอบเช่นนั้นหรือ



อย่าลืมหลักการ King can do no wrong ทุกกรณีที่โปรดเกล้า ลงพระปรมาภิไธย ต้องมีผู้รับผิดชอบแทนพระองค์



ใครต้องรับผิดชอบ ผู้กราบบังคมทูลเสนอ ต้องรับผิดชอบ จะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้



หมายความว่า ต่อไปนี้ ใครจะกราบบังคมทูลให้ทรงลงพระปรมาภิไธย ในพระบรมราชโองการ จะเสนออะไรที่ขัดรัฐธรรมนูญ ผิดกฎหมายแล้ว

ไม่ต้องรับผิดชอบ อย่างนั้นหรือเปล่า



หวังศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยที่ให้ประชาชน มั่นใจว่าประเทศนี้ยังมีหลักอยู่