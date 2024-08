“หมอธีระ”เผยเด็กติดเชื้อโควิด-19 มีโอกาสเกิดการอักเสบในร่างกายหลายระบบ

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Thira Woratanarat ระบุว่า MIS-C ในเด็กที่ติดเชื้อโรคโควิด-19



เป็นที่ทราบกันดีว่าเด็กที่ติดเชื้อโรคโควิด-19 นั้น มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงคือ MIS-C ซึ่งเกิดการอักเสบในร่างกายหลายระบบ



แต่กลไกที่ทำให้เกิดพยาธิสภาพของ MIS-C นั้นยังไม่ชัดเจน



ล่าสุดทีมงานจาก UCSF ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ทำการวิจัยเจาะลึกด้าน proteome โดยศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยเด็กที่เกิดภาวะ MIS-C



เผยแพร่ในวารสาร Nature วันที่ 7 สิงหาคม 2024



พบว่า กลุ่มที่เป็น MIS-C นั้นมีลักษณะความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน เกิดภูมิต่อต้านตนเอง (autoantibodies) ต่อส่วนของโปรตีนที่เรียกว่า SNX8 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานภายในเซลล์



โดยพบว่าภูมิต่อต้านตนเองดังกล่าว เกิดขึ้นเนื่องจากส่วนของ nucleocapsid ของไวรัส SARS-CoV-2 ที่ทำให้เกิดโรคโควิด-19 นั้นมีโครงสร้างคล้ายคลึงกับส่วนของ SNX8 ทั้งนี้ทีมวิจัยตั้งชื่อส่วนนี้ว่า MIS-C associated domain (MADS)



ทั้งนี้กระบวนการอักเสบใน MIS-C ที่เกิดขึ้น ก็มีการกระตุ้นผ่านระบบภูมิคุ้มกันระดับเซลล์ โดยพิสูจน์ให้เห็นว่ากลุ่มผู้ป่วยเด็กที่เป็น MIS-C นั้นมี SNX8-autoreactive CD4 และ CD8 T-cells อีกด้วย



งานวิจัยชิ้นนี้มีความสำคัญ เพราะพิสูจน์ให้เห็นกลไกของ MIS-C ว่าการติดเชื้อโรคโควิด-19 นั้น ส่วนประกอบภายในของตัวไวรัสนั้นมีโครงสร้างคล้ายกับส่วนของโปรตีนในเซลล์มนุษย์ และกระตุ้นให้เกิดความผิดปกติของภูมิคุ้มกันทั้งในน้ำเลือด และภูมิคุ้มกันระดับเซลล์ จนนำมาสู่กระบวนการอักเสบในระบบต่างๆ ของร่างกายตามมา



