นายกฯ ชมนิทรรศการ“โครงการหลวง 55” ส่งตรงผลิตภัณฑ์จากยอดดอยสู่ผู้บริโภคในเมือง

วันนี้ (7 ส.ค. ) เวลา 16.00 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการ “โครงการหลวง 55” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Love for the Earth สัมผัสทุกไออุ่น คุณความรักจากแผ่นดิน” โดยได้เยี่ยมชมนิทรรศการต่าง ๆ อาทิ นิทรรศการ “72 พรรษา ทศมมหาราชา พระมหากรุณาหลั่งไหลสู่แผ่นดิน” การสาธิตวิธีการชงชา ร้านจำหน่ายของโครงการส่วนพระองค์ พร้อมชมวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง “The Royal Project Celebrations : Love For The Earth สัมผัสทุกไออุ่น คุณความรักจากแผ่นดิน”



นิทรรศการ “โครงการหลวง 55” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-13 ส.ค. 2567 โดยมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกลุ่มบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด ภายในงานได้นำผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลลัพธ์ของการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวง ส่งตรงจากยอดดอย 39 แห่ง ใน 7 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน พะเยา ลำปาง และตาก มาสู่ชาวเมือง ซึ่งนอกจากเป็นการสนับสนุนการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่เกษตรกรชาวไทยภูเขาบนพื้นที่สูงกว่า 12,000 รายแล้ว ยังเป็นการช่วยให้ชาวเมืองได้บริโภคสินค้าที่ดี ปลอดภัย รวมถึง สืบสาน รักษา และต่อยอดงานของโครงการหลวง ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนคนไทยอีกด้วย