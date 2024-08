รมว.พณ.ลงพื้นที่ลำพูน ปล่อยคาราวานรับซื้อลำไยฯ @ลำพูน

วันนี้ (3 ส.ค.) นายภูมิธรรม เวชชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด ต.ประตูป่า อ.เมือง จ.ลำพูน เพื่อติดตามการรับซื้อและส่งออกลำไย และปล่อยคาราวานรับซื้อลำไย กระทรวงพาณิชย์ พันธมิตรเชื่อมโยงพืชรอง คนตัวใหญ่ ช่วยคนตัวเล็ก by MOC รับซื้อลำไย @ลำพูน



นายภูมิธรรม เปิดเผยว่า ได้ให้นโยบายกระทรวงพาณิชย์เดินหน้ามาตรการบริหารจัดการผลไม้ปี 2567 ดูแลผลไม้อย่างใกล้ชิด โดยล่าสุด เป็นคิวของลำไยภาคเหนือที่กำลังออกสู่ตลาด จึงได้ประสานผู้ประกอบการจำนวน 16 ราย คือ ห้างค้าส่ง-ค้าปลีก ได้แก่ Tops, Go Wholesale, The Mall, Makro, Lotus และ Big C ผู้รวบรวม ได้แก่ บจก.วาย โช ฟรุ๊ต, บจก.เอฟแอลเอ็น กู๊ดส์ ผู้ส่งออก ได้แก่ บจก.มาตา เทรดดิ้ง, บจก.เอ็มที ฟรุ๊ตแลนด์ และบจก.มิสเตอร์ฟรุ๊ตตี้ โรงงานแปรรูป ได้แก่ บจก.สตูดิโอ จี บาร์ และ บจก.นานาฟรุ๊ต เข้าไปรับซื้อผลผลิตลำไยจากเกษตรกร และเร่งระบายลำไยออกจากแหล่งผลิต โดยวันนี้ได้จัดส่งลำไยกระจายไปยังจุดต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ปล่อยคาราวานลำไยกว่า 45 ตัน ไปยังห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และเซ็นทรัล หมู่บ้าน คอนโดมิเนียม นิคมอุตสาหกรรม สถานีโทรทัศน์ ศูนย์ราชการ แหล่งชุมชน และผ่านรถโมบายพาณิชย์ ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภค และนักท่องเที่ยว ได้บริโภคลำไยคุณภาพจากแหล่งผลิตได้พร้อมกันทั่วประเทศ