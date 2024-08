“หมอธีระ”เผยงานวิจัยพบผู้ป่วย Long COVID ที่มีอาการนานกว่า 2 ปี อาจมีโอกาสหายเป็นปกติน้อย

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Thira Woratanarat ระบุว่า Update สรุปเรื่อง Long COVID จาก National Academy of Medicine ลงใน NEJM และ The Lancet



ณ จุดนี้ มีแนวโน้มว่าผู้ป่วยที่มีอาการนานกว่า 2 ปี อาจมีโอกาสหายเป็นปกติน้อย



กลไกพยาธิสภาพมีได้ทั้งจากไวรัส โดยการคงค้างของไวรัส และ/หรือการกระตุ้นไวรัสอื่นที่แฝงตัวให้ทำงาน, การเกิดกระบวนการอักเสบในร่างกายต่อเนื่องและเกิดความผิดปกติของภูมิคุ้มกัน, และการอักเสบของเยื่อบุหลอดเลือดและทำให้เกิดการอุดตัน



การดูแลรักษามาตรฐานยังไม่มี ยังคงเป็นการรักษาตามอาการ แต่มีการศึกษาทั่วโลกกำลังดำเนินการ



การป้องกันที่ดีที่สุดคือ ไม่ติดเชื้อ หรือไม่ติดซ้ำ และหากป่วยก็ควรรักษาโดยเร็ว และการได้รับวัคซีน



อ้างอิง

NEJM. 31 July 2024.

The Lancet. 31 July 2024.