Apple แถลงขอโทษ ยอมลบคลิปโฆษณา หลังเกิดดรามาด้อยค่าประเทศไทย

จากกรณีดรามาโฆษณา Apple เผยแพร่โฆษณา The Underdogs: OOO (Out Of Office) | Apple at Work ซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าทำให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ดูแย่นั้น



ล่าสุด Apple ได้ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับการยุติการเผยแพร่ Ther Underdogs ที่ถ่ายทำในประเทศไทย โดยระบุว่า



สืบเนื่องจากซีรีส์โฆษณา The Underdogs ซึ่งถือเป็นผลงานชิ้นที่ 5 ในซีรีส์นี้ ทางเรามีการทำงานใกล้ชิดร่วมกับบริษัทในประเทศไทยเพื่อดำเนินการสร้างและผลิตชิ้นงานโฆษณาซึ่งได้ทำการถ่ายทำในประเทศไทย



ทั้งนี้ เรามุ่งหวังและมีความตั้งใจที่จะถ่ายทอดวัฒนธรรมและมุมมองความคิดในแง่ดีของประเทศไทย และเราขออภัยที่โฆษณาชิ้นนี้ไม่ได้นำเสนอวิถีชีวิตของประเทศไทยที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้อย่างครบถ้วนและเหมาะสม ณ ตอนนี้ ทางเราได้ดำเนินการยุติการเผยแพร่โฆษณาดังกล่าวแล้ว