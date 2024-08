พาณิชย์รณรงค์"ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม" กระตุ้นจิตสำนึกเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจด้วยแนวคิดพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยนำสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้มาพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้าหรือบริการ นอกจากนี้ รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่ค้า รวมทั้งปกป้องคุ้มครองผู้บริโภคจากอันตรายที่เกิดจากการซื้อหรือบริโภคสินค้าปลอมซึ่งไม่ได้มาตรฐาน และอาจทำให้เสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา จึงได้จัดกิจกรรม "Let’s Get Right by Soft Power" แฟชั่นไทย ลายอัตลักษณ์จังหวัดได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมศุลกากร กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และสถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญา อันเป็นการส่งเสริมการค้าการลงทุนภายในประเทศ ตลอดจนปกป้องคุ้มครองผู้บริโภคจากอันตรายที่อาจเกิดจากการบริโภคสินค้าปลอมที่ไม่ได้มาตรฐานอีกทางหนึ่งด้วย รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ณ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน ที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของไทยในเรื่องนี้



อย่างไรก็ตาม กิจกรรมมีทั้งการจัดแสดงสินค้า การแสดงเดินแบบแฟชั่นโชว์ "แฟชั่นไทย ลายอัตลักษณ์จังหวัด" การบริการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา และการเดินรณรงค์ "ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม" เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองและเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแก่ผู้ค้า ผู้ประกอบการ และประชาชนที่มาร่วมงาน ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์ขอขอบคุณหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม "Let’s Get Right by Soft Power" นี้ขึ้น โดยมุ่งหวังว่ากิจกรรมเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นักสร้างสรรค์นำอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนเป็นการส่งเสริมบรรยากาศการค้าการลงทุน และสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยและผลกระทบจากการซื้อ การใช้ และการจำหน่ายสินค้าปลอม