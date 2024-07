“หมอธีระ”เผยงานวิจัยพบคนติดเชื้อโควิด-19 มีความเสี่ยงสูญเสียสมรรถนะการได้ยิน

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Thira Woratanarat ระบุว่า การสูญเสียสมรรถนะการได้ยินหลังติดเชื้อโควิด-19



งานวิจัยล่าสุดจากเกาหลีใต้เผยแพร่ในวารสาร eClinicalMedicine วันที่ 29 กรกฎาคม 2024



ศึกษาฐานข้อมูลประชากรขนาดใหญ่กว่า 6.7 ล้านคน



พบว่าคนที่ติดเชื้อโควิด-19 มีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาการสูญเสียสมรรถนะการได้ยิน โดยมีอัตราการเกิดปัญหาสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ติดเชื้อถึง 3.5 เท่า



นอกจากการรับรส และการดมกลิ่นแล้ว ยังมีเรื่องการได้ยินอีกเรื่อง ที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นหลังติดเชื้อโควิด-19



ใส่ใจสุขภาพ ดูแลป้องกันตัวระหว่างใช้ชีวิตประจำวัน ย่อมดีกว่าต้องเผชิญกับผลกระทบที่เกิดขึ้นครับ



อ้างอิง

Incidence of hearing loss following COVID-19 among young adults in South Korea: a nationwide cohort study. eClinicalMedicine. 29 July 2024.