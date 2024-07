"วราวุธ"ชวนส่งใจเชียร์เด็กสถานสงเคราะห์ฟาดแข้งบอลโลก 10-11 ส.ค.นี้

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน นำเด็กในสถานสงเคราะห์เด็ก 10 คน อายุ 17 ปี พร้อมผู้ดูแล 3 คน โดยมีนายอุเทน ชนะกุล รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นผู้นำคณะ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลโลกของเด็กจากสถานสงเคราะห์ทั่วโลก ครั้งที่ 9 (The 9th World Cup of Children from Care Home) ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2567 ณ กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด์



ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อช่วยเหลือเด็กจากสถานสงเคราะห์ทั่วโลกให้มีโอกาสทำตามความฝันและได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอล โดยมีสมาคม Hope for Mundial องค์กรเพื่อสังคม เป็นผู้จัดกิจกรรม



นายวราวุธ กล่าวว่า กระทรวง พม. โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้รับเชิญจากสมาคม Hope for Mundial ในการส่งทีมฟุตบอลเด็กในสถานสงเคราะห์ เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันครั้งแรกในปี 2559 และได้เข้าร่วมการแข่งขันแล้ว จำนวน 4 ครั้ง ระหว่างปี 2559 – 2562 อย่างไรก็ตาม ระหว่างปี 2563 – 2565 ไม่ได้เข้าร่วมแข่งขันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยในปี 2559 ได้รับรางวัล "Most Joyful Team" และในปี 2562 ทีมไทยผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย



การคัดเลือกเด็ก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้พัฒนาศักยภาพเด็กด้านกีฬาในสถานสงเคราะห์เด็ก เพื่อเข้าสู่เส้นทางนักกีฬาอาชีพ โดยมอบหมายให้สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช เป็นศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนชาย มีหน้าที่พัฒนาศักภาพเด็ก โดยการวางแผนการฝึกซ้อม การดูแลสมรรถนะทางกายและภาวะโภชนาการ การเตรียมทีมนักกีฬาเพื่อเข้าสู่การแข่งขัน รวมถึงการจัดส่งเด็กเข้าศึกษาต่อ ในสถาบันพลศึกษา



ขณะนี้มีเด็กได้รับการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นนักกีฬาในสังกัดสโมสรลพบุรี ยูในเต็ด สโมสรแพร่ เอฟซี และมูลนิธิบ้านฟุตบอลเยาวชน (ภูเก็ต)



นายวราวุธ เปิดเผยด้วยวา ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม น้องๆนักกีฬาทีมนี้จะเข้าขอโอวาทจากตนก่อนเดินทางไปแข่งขัน