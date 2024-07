สพม.ชัยภูมิเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรียนรู้ชัยภูมิยุวมัคคุเทศก์

ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ (สพม.ชัยภูมิ) เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ชัยภูมิยุวมัคคุเทศก์ พัฒนาการเรียนรู้ เชิงรุก ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ มุ่งสู่มาตรฐานสากล (Chaiyaphum Smart Guide Enhance Active Learning through Resources Development for international Learning Pathway ) ประจำปี 2567 แก่ครูภาษาอังกฤษจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ โรงเรียนละ 2 คน จำนวนทั้งสิ้น 74 คน ในวันนี้ (23 ก.ค.) เป็นเวลา 1 วัน ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ



การจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้และพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่น ผ่านกิจกรรมมัคคุเทศก์แก่ครูสู่การพัฒนานักเรียนในสังกัด สพม.ชัยภูมิ เป็นการสนองนโยบายเร่งด่วน ของท่าน รมว.ศึกษาธิการ ด้านการประชาสัมพันธ์ soft power สถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา สินค้าอื่นๆ ของจังหวัดชัยภูมิ เป็นภาษาต่างประเทศอื่นๆ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง เป็นการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยผ่านกิจกรรมมัคคุเทศก์ในท้องถิ่น สู่การจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล และที่สำคัญต้องการพัฒนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศจากการปฏิบัติงาน (Best Practice) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาต่างประเทศผ่านกิจกรรมด้านมัคคุเทศก์