รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Thira Woratanarat ระบุว่า วารสารการแพทย์ The New England Journal of Medicine วันที่ 17 กรกฎาคม 2024 เผยแพร่บทความทบทวนวิชาการเรื่องการดูแลรักษาอาการนอนไม่หลับ



การใช้ยาควรเป็นตัวเลือกท้ายๆ เพราะเสี่ยงต่ออาการไม่พึงประสงค์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว



ถ้านอนไม่หลับ ควรปรับวิถีการใช้ชีวิตประจำวัน ลดสิ่งกระตุ้น ฝึกวินัยการนอน และอาหารการกินต่างๆ และปรึกษาแพทย์ เพื่อดูแลและแนะนำอย่างเป็นขั้นเป็นตอน