รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Thira Woratanarat ระบุว่า การนอนที่ดีควรมีระยะเวลา 6-8 ชั่วโมง



นอนน้อยไป หรือนอนมากไป เสี่ยงต่อโรคต่างๆ ได้ อาทิ ความดันสูง ปัญหาจิตเวช รวมถึงโรคเรื้อรังอื่น เช่น เบาหวาน



อ้างอิง

Sleep patterns and risk of chronic disease as measured by long-term monitoring with commercial wearable devices in the All of Us Research Program. Nature Medicine. 19 July 2024.