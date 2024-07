AOT แนะเผื่อเวลาเดินทาง 4 ชม. หลังระบบภาคพื้นขัดข้อง

บมจ.ท่าอากาศ​ยานไทย (AOT) ขอความร่วมมือผู้โดยสาร เผื่อเวลาเดินทางอย่างน้อย 4 ชั่วโมง เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการเดินทาง เนื่องจากระบบการให้บริการภาคพื้นขัดข้อง



รายละเอียดสายการบินที่ได้รับผลกระทบดังนี้



ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ



CEBU PACIFIC AIR (5J)

GO AIRLINES (INDIA) PRIVATE LTD. (G8)

HONG KONG EXPRESS AIRWAYS (UO)

INDIGO AIRLINES (6E)

JETSTAR AIRWAYS PTY LIMITED (JQ)

JETSTAR ASIA AIRWAYS PTE LTD. (3K)

SCOOT (TR)

SPICEJET LTD. (SG)

THAI AIR ASIA CO.LTD. (FD)

THAI AIRASIA X (XJ)

Norse Atlantic Airways (NO)



ท่าอากาศยานดอนเมือง



Thai Air Asia (FD)

Air Asia Berhad (AK)

Philippines AirAsia (Z2)

Indonesia AirAsia (QZ)



ท่าอากาศยานเชียงใหม่



Thai Air Asia (FD)



ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย



Thai Air Asia (FD)



ท่าอากาศยานหาดใหญ่



Thai Air Asia (FD)

Scoot (TR)



ท่าอากาศยานภูเก็ต



Thai Air Asia (FD)

Air Asia Berhad (AK)

Firefly Airlines (FY)

Scoot (TR)

Indigo (6E)

Jet Star Asia (3K)