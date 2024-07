“หมอธีระ”เผยการลดลงอัตราเกิด Long COVID มาจากการได้รับวัคซีน 70%

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Thira Woratanarat ระบุว่า อัพเดตความรู้ Long COVID



งานวิจัยล่าสุดจากทีม Al-Aly Z จากสหรัฐอเมริกา ลงในวารสารการแพทย์ The New England Journal of Medicine วันที่ 17 กรกฎาคม 2024



วิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราการเกิดปัญหา Long COVID ตลอดช่วงการระบาดที่ผ่านมาตั้งแต่สายพันธุ์ดั้งเดิม เดลต้า และ Omicron โดยใช้ฐานข้อมูลประชากรกว่า 440,000 คน



สาระสำคัญที่ค้นพบคือ



อัตราการเกิดปัญหา Long COVID ในผู้ป่วยจากสายพันธุ์ดั้งเดิมนั้นอยู่ราว 10.4 ต่อ 100 คน และลดลงเหลือ 9.51 ต่อ 100 คนในช่วงเดลต้า และราว 7.76 ต่อ 100 คนในช่วง Omicron



หากได้รับวัคซีน จะพบว่าอัตราการเกิด Long COVID สมัยเดลต้าจะอยู่ที่ 5.3 ต่อ 100 คน และลดเหลือ 3.5 ต่อ 100 คนในช่วง Omicron



ทั้งนี้การลดลงของอัตราเกิด Long COVID นั้น พบว่า 30% มาจากการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์ไวรัส แต่ผลส่วนใหญ่ 70% มาจากการได้รับวัคซีน



Long COVID นั้นเป็นอาการผิดปกติที่เกิดได้กับทุกระบบในร่างกาย และส่งผลบั่นทอนคุณภาพชีวิต เกิดทุพพลภาพในประชากรจำนวนมากทั่วโลก เนื่องจากมีคนที่ติดเชื้อกันจำนวนมาก ยิ่งติดบ่อยครั้ง ความเสี่ยงก็มากขึ้น



แม้ปัจจุบันอัตราเกิด Long COVID จะลดลงมา แต่เมื่อประเมินจากจำนวนติดเชื้อที่มีมาก ปัญหานี้ถือว่ามีความสำคัญมาก



การป้องกันตัวระหว่างใช้ชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอเป็นเรื่องที่ควรใส่ใจปฏิบัติ



อ้างอิง

Postacute Sequelae of SARS-CoV-2 Infection in the Pre-Delta, Delta, and Omicron Eras. NEJM. 17 June 2024.