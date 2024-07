ว่าที่ สว.คะแนนสูงสุดโพสต์ ขอชี้แจงทั้งหมดหลัง กกต.รับรอง

รศ.ดร.พญ.เกศกมล เปลี่ยนสมัย ว่าที่ สว. ที่ได้คะแนนจากการเลือกไขว้กลุ่ม สูงที่สุด โพสต์ข้อความระบุว่า



"เงียบไม่ใช่ยอมรับ แต่นิ่งเพื่อมองคนได้กว้างและลึกขึ้น เก็บข้อมูลเมื่อถึงเวลา ทุกอย่างจะปรากฏ ว่าใครคือของจริงหรือของปลอม การกระทำและคำพูดบ่งบอกนิสัยที่แท้จริง-ปมด้อยทางจิตใจ และการแสวงหาผลประโยชน์ของตนเองแอบแฝง รวมถึงการใส่ร้ายป้ายสี โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อคนอื่น ต้องขออภัย รับผิดชอบในสิ่งที่ทำกันนะคะ ด้วยความเคารพ ขออนุญาตชี้แจงทั้งหมดหลัง กกต.รับรอง



ขอบพระคุณทุกท่านที่เชื่อมั่น และขอบคุณทุกกำลังใจจากมิตรแท้ สังคมมีทั้งคนดีและคนไม่ดี เราไม่สามารถควบคุมคนไม่ดีได้ทั้งหมด แต่เราเลือกได้ว่าจะเป็นคนแบบไหน ความจริงก็คือความจริง



ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นในตัวหมอ ด้วยความจริงใจ ด้วยเกียรติและหัวใจที่ตั้งใจมาทำประโยชน์เพื่อประชาชน สังคม และเพื่อปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยไม่หวั่นไหวกับอะไรทั้งสิ้น



ขอกำลังใจหน่อยได้มั้ยคะ



The truth is still the truth.

รักทุกคนค่ะ"