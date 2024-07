ข่าวปลอม อย่าแชร์! Les Six Biches ร่วม ต.ล.ท.จัดกิจกรรมเรียนรู้ทักษะหุ้นฟรี ไม่จริง

ตามที่มีเพจเฟซบุ๊ก Les Six Biches ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเรียนรู้ทักษะหุ้นฟรีนั้น ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ



จากที่มีข้อมูลระบุว่า เพจเฟซบุ๊ก Les Six Biches ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเรียนรู้ทักษะหุ้นฟรี ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า เพจเฟซบุ๊กดังกล่าวแอบอ้างใช้ชื่อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ได้เปิดเพจเฟซบุ๊กชื่อ Les Six Biches แต่อย่างใด



ทั้งนี้ เพจเฟซบุ๊กจริงของตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ SET Thailand https://www.facebook.com/set.or.th โดยจะมีสัญลักษณ์ติ๊กถูกสีฟ้า (Meta Verified) อยู่หลังชื่อ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว