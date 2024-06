“หมอธีระ”เผยงานวิจัยพบกลุ่มคนมีคะแนนความเหงาสูงเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Thira Woratanarat ระบุว่า เคยเหงาบ้างไหม...เหมือนวันที่โลกไร้สรรพเสียง



เรไรไม่ร้อยจำเรียง...ยินเพียงหัวใจไหวระรัว



ความเหงา...รู้สึกโดดเดี่ยวไม่มีใคร...รู้สึกโดนทอดทิ้งนั้น หากเป็นบ่อย ต่อเนื่องยาวนาน จะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง



งานวิจัยจากทีมมหาวิทยาลัย Harvard ประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่ในวารสาร eClinicalMedicine วันที่ 24 มิถุนายน 2024



ศึกษาในกลุ่มประชากรวัย 50 ปีขึ้นไป ติดตามตั้งแต่ค.ศ.2006-2018 จำนวนกว่า 10,000 คน



พบว่า กลุ่มคนที่มีคะแนนความเหงาสูงและเป็นอย่างต่อเนื่อง จะมีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองมากกว่ากลุ่มที่มีคะแนนความเหงาต่ำถึง 1.56 เท่า



ยามอายุมากขึ้น ควรหากิจกรรมต่างๆ ทำในชีวิตประจำวัน



อ้างอิง

Chronic loneliness and the risk of incident stroke in middle and late adulthood: a longitudinal cohort study of U.S. older adults. eClinicalMedicine. 24 June 2024.