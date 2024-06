กทม.ชวนคนกรุงร่วม 13 กิจกรรมในพื้นที่สาธารณะ 28 มิ.ย. - 4 ก.ค.

เพจกรุงเทพมหานคร โพสต์ระบุว่ากรุงเทพมหานครอยากชวนคนกรุงเทพฯ ออกมาใช้ชีวิตและสังสรรค์ร่วมกันในพื้นที่สาธารณะกับ 13 กิจกรรมสุดคึกคัก ที่กระจายตัวอยู่ทั่วเมืองกรุงเทพ !



พบกับ



(1) Thailand Pride: The Art of Togetherness

29 มิ.ย. NIDA - The mall Bangkapi



(2) LOVE PRIDE ♡ PARADE 2024

30 มิ.ย. สนามกีฬาแห่งชาติ - อุทยานเบญจสิริ



(3) วาดฝันเป็นปุระ

30 มิ.ย. ChumChum Grocery



(4) สองเท้าก้าว เดิน ปั่น ย่านสุขุมวิท - พร้อมพงษ์

8 ก.ค. โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23



(5) แลซอยลาซาล: ลาน ลอง เล่น

28-30 มิ.ยน. ลาซาลอเวนิว สุขุมวิท 105



(6) THACCA SPLASH : Soft Power Forum 2024

28-30 มิถุนายน ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์



(7) Second life market

29-30 มิถุนายน The Circle Ratchapruk



(8) MADE BY LEGACY FLEA MARKET NO. 16

28-30 มิ.ย. PAT ARENA



(9) พี่ครับ เห็นผมด้วยเหรอครับ?

26-30 มิ.ย. BACC



(10) Orbiting body รูปโคจร

13 มิ.ย. - 8 ก.ย. ห้องนิทรรศการหลัก BACC



(11) ต้นฉบับวรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์ “ก.ไก่กับใบลาน” 25–30 มิ.ย. TK Park



(12) To you, 10 years from now : เพื่อ…เธอในอนาคต 4 - 22 ก.ค. River City Bangkok



(13) ย่านสร้างสรรค์ชุมชนพูนบำเพ็ญ

27-28 มิ.ย., 1 - 5, 8 - 12, 15 - 17 กรกฎาคม 2567 ที่ตลาดบ้านไม้ชายคลอง